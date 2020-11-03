2 metrelik şüpheli müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi Polis içi boş çıkan müzik aleti kutusunu güçlükle taşıdı

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Antalya’da bir PTT şubesi yanına bırakılan şüpheli 2 metrelik şüpheli müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi. Boş olduğu anlaşılan kutuyu yoldan taşıyan polis ekipleri güçlükle ekip aracına alarak merkeze götürdü.



Olay, saat 22.30 sırasında Hurma Mahallesi Boğaçay Caddesi üzerindeki bir PTT şubesinin bahçesinde meydana geldi. Şube yanında şüpheli iki metrelik bir müzik kutusunun olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis çevre güvenliği alarak, uzman ekipten destek istedi. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği kutu boş çıktı. Uzman ekiplerce bulunduğu yerden alınan kutu polis aracına güçlükle götürüldü. Boyutunun uzun olması nedeniyle ekipler kutuyu araca yerleştirmekte zorlandı. Yaklaşık 5 dakika uğraş veren polisler kutuyu araca yerleştirmeyi başardı.

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