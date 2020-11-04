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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi

DHA

2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, PTT binası yanına bırakılan 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi. İçi boş çıkan kutu polis, merkeze götürdü.
Olay, saat 22.30 sırasında Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesin önünde meydana geldi. PTT şubesi önünde uzun süre duran yaklaşık 2 metrelik müzik aleti kutusu olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak, bomba imha ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler, korunaklı kıyafetlerini giyerek kutuyu inceledi. Ekiplerin incelediği kutu boş çıkarken, 2 metrelik kutu görevli polisler tarafından polis aracına güçlükle götürüldü. Müzik aleti kutusunun büyük ve uzunluğundan dolayı ekipler kutuyu araca yerleştirmekte zorlandı. Polis ekipleri, yaklaşık 5 dakika uğraş vererek kutuyu araca yerleştirmeyi başararak merkeze götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2020-11-04 00:52:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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