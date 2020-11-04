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Eski sevgili, kuaför Rus kadına dehşeti yaşattı

DHA

Eski sevgili, kuaför Rus kadına dehşeti yaşattı


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Rus asıllı Anna Orekhova'nın (39) işlettiği kuaföre gelen eski sevgilisi Vehbi S. (38), kadının telefonu ve iş yerinin camlarını kırdıktan sonra şiddet uyguladı. Vehbi S.'nin yerden aldığı cam parçasıyla ölümle tehdit ettiği Orekhova'nın imdadına, komşuları yetişti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 29 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Fener Mahallesi'ndeki bir kuaförde meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova, iki yıl önce tanıştığı Vehbi S. ile sevgili oldu. Orekhova, evlilik dışı hamileliğinin 5'inci ayında, Vehbi S.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendi. Sevgilisine 'Uyuşturucuyu bırak, ya da ayrılalım' diyen Anna Orekhova, bu isteği yerine getirilmeyince Vehbi S.'den ayrıldı. Orekhova'nın evinden taşınıp, aynı sokakta ev kiralayan Vehbi S., kadına psikolojik şiddet uygulamaya başladı.
Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından Vehbi S.'nin baskıları artınca, polis merkezine giderek şikayetçi olan Anna Orekhova, temmuz ayında 1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Orekhova, uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından Vehbi S.'den sözlü ve fiili şiddet görmeye devam etti. Avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararının uzatılması için mahkemeye başvuran Anna Orekhova, olumsuz yanıt aldı.
KUAFÖRDE DEHŞETİ YAŞATTI
29 Ekim akşamı kuaföre gelen Vehbi S., bir süre Anna Orekhova ile konuştuktan sonra kadının cep telefonunu kırdı. Ardından Orekhova'yı saçından sürükleyen Vehbi S., iş yerinin camlarını kırdı. Kırılan cam parçasını alan Vehbi S., Anna Orekhova'yı ölümle tehdit etti. Kadına şiddet uygulandığını gören başka bir kadın tepki gösterince çılgına dönen Vehbi S., elindeki cam parçasıyla onu da tehdit etti. Çevrede oturanların geldiğini gören Vehbi S., olay yerinden uzaklaşırken, durumun bildirilmesi üzerine polis geldi. Saldırı anları ise kuaförün güvenlik kameralarına yansıdı.
'BENİ DÖVDÜ, SALONUMUN CAMLARINI KIRDI'
Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Anna Orekhova, 10 yıl önce Antalya'ya yerleşip sonrasında Türk vatandaşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Vehbi S., kendisini bana müteahhit olarak tanıttı. 2 yıl önce birliktelik yaşadık. Hamileliğimin 5'inci ayında sahilde bana uyuşturucu kullandığını söyledi. Ardından evimin her tarafında uyuşturucu içerken kullandığı camları görmeye başladım. Kendisine uyuşturucuyu bırakmasını söyledim. Aksi takdirde ayrılacağımı belirttim. Ben çocuğumu sağlıklı ve mutlu bir ailede büyütmek istiyordum. Bana uyuşturucuyu bırakacağını söyledi, ancak bırakmadı. Kendisi benim evimde kalıyordu. Uyuşturucuyu bırakmayınca evden çıkardım. Fakat o benim sokakta ev tuttu. Sık sık etrafımda dolaşmaya ve bana şiddet uygulamaya başladı. Temmuz ayının sonunda bir aylık uzaklaştırma kararı çıkarttım. Beni rahat bırakmadı ve tehditlerine devam etti. 29 Ekim'de kadınlar adına çok ağır bir olay yaşadım. İş yerime geldi, beni dövdü, salonumun camlarını kırdı. Kırılan camı alıp, öldürmekle tehdit etti. 71 yaşındaki annem ve 9 aylık kızıma zarar verebilir. Dışarıya çıkmaya korkuyoruz."
'CAN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEDİRGİNİZ'
Orekhova'nın avukatı Şafak Baysal ise kadına şiddetin son dönemde arttığına dikkat çekerek, "Yine bir başka kadına şiddet olayı ile karşı karşıyayız. Müvekkilim eski sevgilisi tarafından ciddi şekilde darp edilmiştir. Müvekkilim bu kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Bu sürenin uzatılması için aile mahkemesine başvurduğumuzda, uzaklaştırma süresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gerekçesi ile talebimiz reddedildi. Ancak müvekkilim şiddet görmeye devam etmektedir. Son olayda, müvekkilimin iş yeri şüpheli tarafından basılmış ve camları kırılmıştır. Şüpheli eline geçirdiği cam parçasını müvekkilimin boğazına dayamıştır.  Savcılığın bu konuda girişimde bulunmasını istiyoruz. Müvekkilim Türk vatandaşıdır, burada sadece annesi ve bebeği vardır. Can güvenliği açısından tedirginiz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-11-04 08:20:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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