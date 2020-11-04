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Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu, Alanya Hep Üniversitesinde anıldı

İHA

Kansere yenik düşen Şebnem Hoca unutulmadı Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu, Alanya Hep Üniversitesinde anıldı

İstanbul’da lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu için görev yaptığı Alanya HEP Üniversitesinde anma töreni düzenlendi.
Oldukça duygusal anların yaşandığı anma töreninde, ilk konuşmayı Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul yaptı. Öğretim Görevlisi Şebnem Köseoğlu’nun (31) güler yüzlü ve sıcakkanlı kişiliğinden bahseden Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, “Sizleri burada Şebnem’in olduğu, onun düzenlediği bir etkinlikte misafir etmeyi çok isterdik. Ancak bu maalesef bu olmadı. Kendisini çok erken kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizim görevimiz sevgili Şebnem’in anısını yaşatmak ise, O’nu kuruma kattığı neşe, enerji ve dinamizm ile yaşatmamız gerekir. Bu konuda arkadaşlarımızla çok güzel bir başlangıç yaptık. Üniversitemizin konferans salonuna Şebnem Hocamızın adını verdik. Köseoğlu ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve arkadaşlarına ve üniversitemize baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Alanya’yı ve Alanya HEP’i çok severdi”
Anma töreninde Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Sayın ve Alanya HEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar da duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Şebnem Köseoğlu’nun etrafına pozitif enerji yayan bir kişi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erol Sayın, “Şebnem, pozitif enerji yayan bir meslektaşımızdı, etrafına neşe saçardı. Onun ışığını saçmaya devam ettirmeye çalışacağız. Ne kadar başarırız, bilmiyorum. İlişki kurmakta, ilişki oluşturmakta çok başarılıydı. Genç arkadaşların bu yönünü örnek almasını canı yürekten dilerim. Bizim toplumumuzda az bulunan bir özellik ortaklaşa bir şey üretmek. “Ortaya Karışık”ı üretti, yıllarca sebatla sürdürdü. Organizasyon yapmak çok zor bir şeydir. O, bunu tereyağından kıl çeker gibi yapardı. Alanya’yı ve Alanya HEP’i çok severdi. Kendisini unutmayacağız” diye konuştu.

“Şebnem, iyilik elçisiydi”
Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar, yakın dostu ve çalışma arkadaşı Şebnem Köseoğlu’nu anlatırken zor anlar yaşadı. Şebnem’in son nefesine kadar iyilik peşinde koştuğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Nihan Sidar, “Üniversitemizde akademik danışmanlığını yürüttüğü ve kurucusu olduğu Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu ile Lösemi hastalarına, çocuklara, engelli vatandaşlarımıza, sokak hayvanlarına, ihtiyaç sahiplerine sayısız projeler ile yardım eli uzattı. Hastalığıyla olan mücadelesini Maskeli Şebnem olarak paylaşımlarıyla bir sürü hastaya umut verdi destek oldu. Şebnem hayatında olan tüm insanlara renkli olmayı ve her anı prenses gibi doya doya yaşamayı öğretti. Gün batımından keyif almayı öğretti. Sevginin karşılıksız olduğunu, insanlara dokunabilmeyi ve onlara iyi gelebilmeyi, pembeyi sevmeyi, çoğu insana hayal kurabilmeyi, kahkahalarla dolu gülmeyi öğretti” ifadelerini kullandı.

“Şebnem’in adı konferans salonunda ve parkta yaşayacak”
İş adamı Ali Hancı, Alanya Belediye Meclisinin aldığı kararla, Şebnem Köseoğlu’nun adının parkta yaşatılacağını duyurdu. Şebnem Köseoğlu’nun törene katılamayan öğrencilerinin duygu ve düşünceleri hazırlanan video ile katılımcılara aktarıldı. Törenin sonunda Alanya HEP Üniversitesi Konferans Salonu'nun adı, Şebnem Köseoğlu konferans salonu olarak değiştirildi. Ailesi, Şebnem Köseoğlu’nun çalışmalarının sergilendiği alanı gezerken gözyaşlarına hâkim olamadı. Törenden sonra ailesi, arkadaşları Şebnem Köseoğlu’nun mezarını ziyaret etti.
Alanya HEP Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, iş adamı Ali Hancı, Köseoğlu’nun ailesi, iş arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

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