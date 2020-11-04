Antalyaspor 3 puanı unuttu

FT Antalyaspor, Süper Lig'in son 4 haftasında 3 puana hasret kaldı.

Lige iyi giriş yapan, 3 haftada 7 puan toplayan FT Antalyaspor, son haftalarda düşüşe geçti. Ligin ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 20’la geçen kırmızıbeyazlılar, bir sonraki maçta deplasmanda Beşiktaş ile 11 berabere kaldı. Yine sahasındaki 3. hafta Denizlispor’u 10 mağlup eden Antalyaspor, ardından gelen 4 haftada 3 puana hasret kaldı. 4. haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 10 mağlup olan güney ekibi, sahasındaki maçta Gaziantep FK ile 11 berabere kaldı. Ligin 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 51 gibi farklı bir skorla mağlup olunmasının ardından, yönetim Teknik Direktör Tamer Tuna ile yol ayrılığına gitti. Kırmızıbeyazlılar yardımcı antrenörler eşliğinde hazırlandığı Fenerbahçe karşısında ise 21 yenilgiden kurtulamadı. Son 4 haftada galibiyet yüzü göremeyen kırmızıbeyazlılarda, sakat ve kırmızı kart cezalısı oyuncular da büyük sorun oluşturdu.

Ligde 8 puanla 11. sırada yer alan Antalyaspor, teknik direktör belirsizliğinin yanı sıra, sakat ve cezalılara rağmen Kasımpaşa deplasmanında 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.

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