Antalya’da Yörüklerin yayladan dönüşü başladı Binlerce koyun, çobanların nezaretinde günlerce süren yolculukla köye iniyor Teknolojiye ayak uyduran Yörükler eşyaları için at ve deve yerine kamyon ve diğer motorlu taşıtları kullanıyor Nisan ve mayıs aylarında yaylalara çıkan yörükler, havaların soğumasıyla dönüşe başladı

Sıcak havalardan etkilenmemek, hayvanlardan daha yüksek verim sağlayıp, tereyağı ve peynir yapmak için yeşil meraların bulunduğu Toros Dağları'nın zirvelerine, Akseki’nin yaylalarına Nisan ve Mayıs aylarında çıkan Yörükler, havaların soğumasıyla dönüş hazırlığına girişti. Eskiden at ve develerle yapılan yolculuklar günümüzde kamyon ve diğer motorlu taşıtlar yardımıyla yapılırken binlerce koyun ise çobanlar nezaretinde günler süre yolculukla köylerine dönüyor.



"Kışlık hazırlığımızı tamamladık"

Yörüklerden Duran Topaça (68), hayvancılık mesleğinin atalarından kaldığını söyledi. Havaların serinlemeye başlamasıyla da yüksek yerlerde sıcaklığın daha da düştüğünden bahseden Topaça, şöyle konuştu:

"Manavgat ilçesi Gebece köyünde yaşıyoruz. Havaların ısınmasıyla yaz ayında göç ederek Akseki'nin 2 bin 200 rakımlı Göktepe ve bin 800 metre rakımlı Yarpuz Kaklıktaş yaylalarındaki obalarına yerleşiyoruz. Hayvanlarımız her yıl yaylaya çıkarmak zorunda.Mayıs ayı sonlarında, hayvanlarımızla beraber Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Kaklıktaş Yaylası'na çıkıyoruz. Eylül ayı sonunda, kasım ayı başlarında ise tekrar köyümüze dönüyoruz."

Topaça, keçilerin sütünden yoğurt ve peynir yaptıklarını dile getirerek, bunları yaylaya kadar gelen özel müşterilere sattıklarını belirtti. Ramazan Topaça ise temmuz ayında yaylada keçilerin kırkımını yaptıklarını, kesilen kılları ise dokunması için sattıklarını anlattı.



Her şeye rağmen göçebe yaşamak zor

Yörüklerden Ramazan Topaça ise göçebe bir hayat sürerek geleneklerini yaşattıklarını söyledi. Göçlerin zaman içerisinde teknolojik imkanların da gelişmesiyle değişim gösterdiğini, artık araçların kullanıldığı belirten Topaça, buna rağmen göçebe olmanın zorluklarını yaşadıklarından bahsetti.

Topaça, geçimlerini sağladıkları küçükbaş hayvanların daha iyi şartlarda beslenmesi için bahar ve yaz aylarında geniş otlaklara ihtiyaçları olduğunu anlatarak, bu nedenle bu dönemi yüksek rakımlı yaylalarda geçirdiklerini vurguladı. Yörüklerden Hasan Topaça, hayvancılığın baba mesleği olduğunu söyledi. Her yıl Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında bulunan bin 800 metre rakımlı Kalkan Taş yaylasına çıktıklarını anlatan Topaça, Kasım ayının ilk haftasında ise dönüş yolculuklarının başladığını kaydetti.

Yörükler, gelişen teknolojiye bağlı olarak at ve deve sırtında değil, motorlu araçlarla göç ediyor. Yiyecek, giyecek, yatak ve yorganlarını kamyonet, kamyon, traktör ve otomobil gibi çeşitli araçlarla taşıyan Yörüklerin ana geçim kaynağı olan keçiler ise çobanlar tarafından otlatılarak götürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.