Bu kez de bira kutusuyla motosiklet kullanan sürücüye, para cezası



Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, kısa süre önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanan, sonrasında ise bira kutusuyla motosiklette görüntülenen Abdulrıza I.'ya (41), 2 bin 605 TL para cezası kesildi.

Antalya'da geçen günlerde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda elinde içki dolu bardakla motosiklet kullanan Abdulrıza I., başka bir araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmiş, görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan sürücüye toplam 2 bin 605 TL para cezası uygulanmıştı. Bu kez yine motosiklet üzerinde bira kutusuyla görüntülenen Abdulrıza I., Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı radar ekipleri tarafından yeniden yakalandı. Abdulrıza I.'ya, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak' suçlarından toplam 2 bin 605 TL para cezası uygulandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULARI

2020-11-04 10:39:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.