Motosiklet üzerinde önce elinde içki bardağı sonra bira kutusuyla yakalandı Kendisini görüntüleyen ve "Dayı poz ver poz" diyenlere "Bıktım valla aaa" diyerek gözlerden kayboldu İkinci kez yakalanan sürücüye 2 bin 605 TL ceza uygulandı

Antalya’da bir hafta önce elinde içki dolu bardakla motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası verilen Abdulrıza I., bu kez elinde bira kutusuyla motosiklet kullanınca 2 bin 605 TL para cezası uygulandı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir hafta önce motosiklet sürücüsü Abdulrıza I., seyir halindeyken elinde içki dolu bardakla son sürat motosiklet sürmüş, kendisini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da 'şerefe' hareketi yapmıştı. Sürücünün hareketi ve tehlikeli yolculuk sosyal medyada yer almıştı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması sonrası sürücü Abdulrıza I.'ya 2 bin 605 TL para cezası kesilmişti.

Abdulrıza I., bu kez kasksız ve maskesiz şekilde elinde bira kutusuyla vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı. Gülerek gözlerden kaybolan Abdulrıza I. polis tarafından yine yakalandı ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ehliyetsiz araç kullanmak ve 'kask takmamak' suçlarından toplam 2 bin 605 TL para cezası uygulandı. Bira kutusuyla tek elle motosiklet kullanan Abdulrıza I., kendisini görüntüleyen ve "Dayı poz ver poz" diyenlere "Bıktım valla aaa" diyerek gözlerden kayboldu.

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