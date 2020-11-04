Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı Suç örgütünün yasa dışı bahisten yaklaşık 2 milyon 500 bin TL gelir elde ettiği ve bu kazancı yasa dışı yollarla yurtdışına aktardığı tespit edildi

Antalya'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan ve bu siteler için banka hesabı temin eden şüphelilere yönelik yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonunda operasyon düzenlendi, 43 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre M.Ö. isimli şüpheli şahsın liderliğinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatmak amacıyla suç örgütü kurulduğu ve örgütün faaliyetleri kapsamında 14 şüphelinin yasa dışı bahis oynattığı, para trafiğini takip ettiği, 28 şüphelinin banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandırıldığı ve suç örgütünün yaklaşık 2 milyon 500 bin TL suç geliri elde ettiği, bu kazancı yasa dışı yollarla yurtdışına aktardıkları tespit edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şahısların yakalanması amacıyla 26 Ekim günü eş zamanlı yapılan operasyonda 43 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 16 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet hard disk, 1 adet hafıza kartı, 1 adet flaş bellek, 1 adet ruhsatsız el yapımı tabanca, çok sayıda banka kartı ve SİM karta el konuldu. Yakalanan 28 şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan 15 şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden 11'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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