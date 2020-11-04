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Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'de Richter Ölçeğine göre, 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 6.87 kilometre açığında saat 14.54'te kaydedilen deprem, 18.80 kilometre derinlikte oldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK

2020-11-04 15:16:05



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