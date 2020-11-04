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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’den Kızılay’a destek

İHA

Kepez’den Kızılay’a destek

Kepez Belediyesi, Kızılay Haftası’nda pandemi nedeniyle artan kan ihtiyacına ‘Kan ver can olsun’ kampanyasıyla destek verdi.
Kepez Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle geçtiğimiz aylarda başlatılan ‘Kan ver can olsun’ kampanyasının 2. etabı başladı. Daha önce Kepez’in 22 mahallesinde gerçekleştirilen kampanya, 16 mahallede daha sürdürülecek. ‘Kan ver can olsun’ kampanyasının 2. etabının startı Kepez Tıp Merkezi önünden verildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle düzenlenen ‘Kan ver can olsun’ kampanyasına katılarak, tüm hemşehrilerine kampanyaya destek olmaları çağrısında bulundu. Kızılay denince ilk akla gelenin kan bağışları ve plazma bağışları olduğunu hatırlatan Tütüncü, “Kızılay her ne kadar Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında afetlere, çeşitli felaketlere maruz kalanların yardımına, imdadına koşsa da; ilk akla gelen şeylerin başında nitelikli bir kan bankası, kan bağışı kampanyaları ve özellikle son zamanlarda çok fazla önemi anlaşılan plazma bağışıyla alakalı düzenlediği kampanyalar daha ön planda” dedi.
"Kampanyaya Kepez’den çok büyük destek"
Kepez’de 18 Haziran'dan itibaren 22 mahallede Kızılay'a kan ve plazma bağışı kampanyası başlattıklarını hatırlatan Tütüncü, “22 mahallemizde gerçekleşen bu kan bağışını hemşehrilerimiz çok ciddi manada bir destek ortaya koydular. Ve ülkemizin dört bir tarafındaki vatandaşlarımıza kan ihtiyacını karşılayacak ciddi bir miktarı tedarik etmiş olduk. Özellikle korona virüsle mücadele sürecinde plazmanın da ne kadar önemli olduğunu, kıymetli olduğunu anladık. Bu süreçte plazma bağışıyla da alakalı çeşitli işbirliklerimiz gerçekleşti ve önemli bir rekora imza atarak 22 mahallemizde hemşerilerimizden topladığımız bu kan bağışları inanıyorum ki; Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlarımız için can olacak, onlar için şifa olacak. Şifa arayan hayata tutunmaya çalışan hemşehrilerimize katkı sağlayacağız.” diye konuştu.
"Sözde değil özde Kızılaycıyız"
"Sözde değil özde Kızılaycıyız" diyen Hakan Tütüncü, " Faydaya dönük bir iş yapabilmenin azmi ve gayreti içerisindeyiz. 18 Haziran'dan bugüne kadar sürdürdüğümüz ve 22 mahallede yapmış olduğumuz bu bağış kampanyaları da aslında bu özelliğimizin altını çiziyor ve bu yanımızı bir kez daha değişik bir biçimde tescil ediyor. Biz hayatımızın hiçbir anında, hiçbir işi, dostlar alışverişte görsün diye yapmıyoruz. Gerçekten fayda meydana getirsin, bir fayda üretelim düşüncesiyle hareket ediyoruz. “dedi.
"Tütüncü’den teşekkür"
‘Kan ver can olsun’ kampanyasına AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar’ın inanılmaz desteklerini gördüklerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Çünkü onlarında kendi teşkilat ağları içerisinde bunları duyurmaları, mahallelere varana kadar hemşehrilerimizin organize olmalarına en büyük katkıyı koymaları bizim için çok kıymetliydi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Kepez İlçe teşkilatımızın her bir ferdine, mahalle başkanlarımıza kadar, her bir arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bizde bundan böyle kan bağışlarıyla alakalı belediyemizi de adeta bir Kızılay gönüllüsü gibi çalıştırarak, belediyemizin sağlık birimlerini daha çok devreye alarak, fayda üretmeye devam edeceğiz. Yeri geliyor bir ünite kanın bile ne kadar kıymetli olduğunu bir yakınımıza kan ararken anlıyoruz. O halde iyi günde bu kan bağışlarını arttırmalıyız, onların depolamalıyız. Gün geldiğinde de bunlar Kızılay aracılığıyla halkımıza ulaştırılmalı. “ diye konuştu.
Başkan Tütüncü konuşmasının sonunda kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.
"Bu kampanya Türkiye’de bir ilk"
AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da, Kepez Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle sadece bir haftalık değil, hayat boyu düsturuyla kan bağışının ilçede devam ettiğini söyledi. Başkan Tütüncü’ye ve ekibine yürekten teşekkür ettiğini belirten Bayraktar, “Her yaptığı projede halkımızın genel ekseriyetine nasıl dokunabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz noktasında bir bakış anlayışıyla olaylara eğilen, yine bu bağlamda da bütün ekibiyle çalışan ve netice alan bir başkanımız Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kan bağış kampanyası çok anlamlıdır. Bence Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz bu bağlamda Türkiye'de Kızılay ile birlikte mahallelerde kan bağışı yapan başka bir belediye yoktur. Dolayısıyla bu ilki başardığı, başlattığı ve örnek olduğu için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kepez'de yaşayan bütün halkımızın bu kan bağışına destek vermesini özellikle rica ediyoruz. Çünkü kan verin insanlar can bulsun. Kan veren insan aynı zamanda sıhhat buluyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Hep birlikte kan bağışına önem verelim, kan bağışıyla ilgili çalışmalarımızı arttıralım.” dedi.
"Biz onlara gittik"
Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tufan Ertop da, Kızılay Haftası dolayısıyla Kepez Belediyesi ile daha önce yapılan işbirliğinin devamı noktasında tekrar bir araya gelindiğini belirtti.
Kovid döneminde kan bağışlarında azalma olduğuna değinen Ertop, “Biz bu dönemde Kepez Belediyesi ile işbirliğine gittik. İnsanlar bize gelemiyorsa, biz onların ayağına gidelim dedik ve bir kampanya başlattık. İlk etapta 22 mahallemizde, şimdi ikinci etabın startını da 16 mahallemiz için verdik. Kepez Belediyesi’nin sınırlarında 38 mahalleye, eğer onlar gelemiyorsa, biz onların ayağına gideriz diyerek, kan bağışı faaliyetlerimizi yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. Kan bağışıyla ilgili bugüne kadar birçok kampanya yürütüldü ama mahalleler de tek tek bu kadar büyük çaplı ekiplerle mahallelerde yürütülen bu kampanyanın fikri Kepez Belediyesi’nden doğdu. Bu kampanyada önemli sayıda kan bağışı toplandı. Başta Antalya olmak üzere birçok hastalarımızda kullanıldı. ”ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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