Antalya'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmada yakalanan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçeler terörle mücadele amirliklerince 26 Ekim ve 1 Kasım tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 9 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatları ile serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise tutuklandı.
Aynı zamanda yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli ise soruşturmasının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.