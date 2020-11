Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, Alanya Belediyesine 2 milyonluk hibe

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Alanya Belediyesi’nin Sıfır Atık Uyum Projesi’ni 2 Milyon TL’lik hibe ile ödüllendirdi.

Alanya Belediyesi, ürettiği proje ve uygulamalarla her alanda zirveyi zorlamaya devam ediyor. Uygulama ve projeleriyle bugüne kadar birçok ödüle layık görülen Alanya Belediyesi, son olarak sıfır atık projesiyle 2 Milyon TL’lik ödülün sahibi oldu. Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan Sıfır Atık Uyum Projesi için yapılan, 7 milyon 981 bin 500 TL’lik başvurunun 2 milyon TL’si onaylandı.

Alanya Belediyesi, ‘Sıfır Atıkla Geri Dönüştür, Geleceği Değiştir’ sloganıyla çıktığı yolda, son yıllarda Ülke çapında yaygınlaşan ‘Sıfır Atık’ uygulamalarına örnek gösterilecek projelere imza attı. Sıfır Atık ve Atık Yönetimi Yönetmeliği gereğince, Ülkemiz çapında hız verilen atıkların kaynağında ayrı toplanması projesi kapsamında, Alanya kent ölçeğinde de yürütülen çalışmaların revize edilmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ile ilgili yürütülen çalışmaların, atık üreticileri arasında birebir yürütülmesinin sağlanması, ilgili mevzuatlar içeriğinde yer verilen tüm atık türlerinin “eğitimdenetim” ekseninde yürütülmesinin sağlanması amaçlandı.

Proje kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Projesi ve Sıfır Atık Mavi Projesi’nin, Alanya Kent ölçeğinde pilot bölge temelli Türkiye geneli yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"Alanya adına gururluyum"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’ya kazandırdığı proje ve uygulamaların karşılığını gördükçe gururlandığını ifade ederek şunları söyledi; “Öncelikle aldığımız her ödülde olduğu gibi bugün de Alanya’mız adına çok gururluyum. Üretken Belediyecilik şiarıyla çıktığımız bu hizmet yolunda, koyduğumuz her taşın değer görmesi mutluluk verici. Temizlik konusunda parmakla gösterilen Alanya’mız, sıfır atık projesiyle de 2 Milyon TL ödüle layık görüldü. Bu ödülle, Mahallelerimizdeki sıfır atık uygulamalarını geliştirerek projemize ivme kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.