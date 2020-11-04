ALTİD’de SGK teşvikleri görüşüldü

Alanya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muharrem Kaya, SGK teşvikleri ve mevzuatlar hakkında Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Alanya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Muharrem Kaya, Kurum Başkanlığı ve İl Müdürlüğü talimatları doğrultusunda 2020 yılı teşvik tanıtımı, bilgilendirme ve rehberlik programı kapsamında Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Yapılan ziyarette sigortalı çalıştıran işverenlerle diğer sigortalılara sağlanan teşvikler ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili diğer mevzuat hükümleri hakkında Müdür Kaya tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. Kayıt dışı istihdam, pandemi döneminde SGK tarafından uygulanan teşvikler, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği gibi konular da görüşüldü.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Değişen mevzuatlar ve uygulamalarla ilgili yaptığımız istişare oldukça önemliydi. Sayın Kaya’nın birebir ilgisi ve bilgilendirici ziyaretinden dolayı tüm üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Bu istişarelerin devamlılığını temenni ediyoruz” dedi.

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