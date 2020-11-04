İş yerleri saat 22.00’da kapanacak Önümüzdeki 10 gün denetimler sıklaştırılacak

Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, kentteki iş yerlerinin kapanış saati 22.00 olarak belirlendi. Aynı zamanda alınan kararlar kapsamında, önümüzdeki 10 gün bazı denetimlere ağırlık verileceği kaydedildi.



Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhurbaşkanlığı talimatı, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda hazırlanan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca yeni kararlar aldı. Kararlar doğrultusunda pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım araçları, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmalar önlenecek ve önümüzdeki 10 gün boyunca da tüm bu alanlardaki denetimler artırılacak. Aynı zamanda kararlar kapsamında, iş yerlerinin çalışma düzenine göre en geç 22.00’da kapanacak.

Buna göre, evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme alanları içkili veya içkisiz ayrımı olmayacak. Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, nikah ve düğün salonları, internet kafeler ve salonları, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca ve sauna benzeri işyerleri 22.00’da kapanacak. Kurul toplantısında, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sanayi tesisleri de dahil tüm özel sektör kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılması istendi.



Denetimlerin tarih ve denetim yapılacak yerler ise şu şekilde belirlendi:

“5 Kasım Perşembe, tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler. 6 Kasım Cuma, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları, okul servisleri ile havalimanı ve otogar gibi yerler. 7 Kasım Cumartesi, Organize Sanayi Bölgesi ve toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme gibi yerler ile personel servisleri. 8 Kasım Pazar, AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar ve spor tesisleri. 9 Kasım Pazartesi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları. 10 Kasım Salı, vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller gibi. 11 Kasım Çarşamba, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve nikâh salonları, lunapark ve tematik parklar. 12 Kasım Perşembe, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları. 13 Kasım Cuma şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları, okul servisleri ile havalimanı, otogar gibi yerler. 14 Kasım Cumartesi, vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller”



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