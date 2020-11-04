Sağlık kontrolünde polise zor anlar yaşattı, hastanenin kapılarını tekmeledi Sağlık personelinin büyük korku yaşadığı o anlar kameralara yansıdı

Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için Finike Devlet Hastanesine getirilen şüpheli, polise zor anlar yaşattı. Polisin engelleme çalışmalarına rağmen şüpheli hastane kapılarını tekmeledi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Olay Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı gürültü şikayeti üzerine eve giden polislere direnen şüpheli, gözaltına alınıp sağlık kontrolü için Finike Devlet Hastanesine getirildi.Burada da polise direnmeye devam eden ve üstü çıplak olan şüpheli, polise mukavemet göstermeye devam ederken hastanenin kapılarını tekmeledi. Sağlık görevlilerinin de büyük korku yaşadığı anlarda polis tarafından sakinleştirilen şüpheli, yine polislerin arasında güçlükle hastaneden çıkartıldı.Olay sonrası hastanenenin kapı ve camlarında hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.