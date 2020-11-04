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Hayat kurtaran kahramanlar ödüllendirildi İzmir'de kurtarma çalışmalarına katılan ekibe plaket

İHA

Hayat kurtaran kahramanlar ödüllendirildi İzmir'de kurtarma çalışmalarına katılan ekibe plaket

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibi, Antalya’ya döndü. Kahraman itfaiyeciler için tören düzenlenerek, plaketle teşekkür edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşanan 6.6 şiddetinde meydana gelen depremin hemen ardından tüm imkanlarını seferber ederek, bölgeye 5 araçla 17 kişilik arama kurtarma ekibi, mobil aşevi ve yardım araçları gönderdi. Deprem haberini alır almaz kısa sürede bölgeye intikal eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekibi görevlerini başarıyla yerine getirerek Antalya’ya döndü. Hürriyet İtfaiye İstasyonu’nda arama kurtarma ekipleri için tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir katıldı. Başkan Vekili Hacıarifoğlu ve Genel Sekreter Cansel Tuncer, kahraman itfaiyecilere teşekkür sertifikası ve plaket takdim etti. Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, “Ekibimiz Bayraklı’da Emrah Apartmanı’nda arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Ben de İzmir’e giderek, çalışmaları yerinde gördüm. Gördüğüm en kötü enkazdı. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az” dedi.
Deprem haberi sonrası ekiplerin bir buçuk saat içinde hazırlanarak yola çıktığını ifade eden Genel Sekreter Cansel Tuncer de “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’in yaralarını sarmaya çalıştık. 5 itfaiye arama kurtarma aracımız 17 personelimiz derhal yola çıktılar. Gece vardıkları Bayraklı’da arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. İdil çocuğumuzu canlı olarak göçük altından çıkması konusunda büyük emek verdiler. Maalesef çok üzüldüğümüz cansız bedenlere de ulaşıldı. Var gücümüzle İzmir’in yanında yer alarak, yaraları sarmaya çalıştık” diye konuştu.

1000 battaniye ve 500 uyku tulumu gönderildi
Tuncer, deprem bölgesine yapılan yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “5 bin kişilik yemek kapasiteli Mobil Aşevimiz ilk günden itibaren deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yemek ikramı yapıyor. Deprem bölgesine malzeme dolu tırlarla 1000 battaniye 500 uyku tulumu, gıda kolisi, sıhhi malzemeler, maske gönderdik. 12 kişilik teknik ekibimiz hasar çalışmalarında bulunmak üzere deprem bölgesinde görev yapıyorlar. Talep üzerine iki adet mobil jeneratör desteği sağladık. İzmir’imizin yanındayız. Bu felakettin bir daha asla tekrarlanmamasını yüce Allah’tan diliyoruz. Yaralılara acil şifalar kayıplarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz.”
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım da, Antalya itfaiyesi ekibi olarak enkaz alanında yaptıkları arama kurtarma çalışmalarını anlattı. Ellerinden gelen her şeyi sonuna kadar yaptıklarını belirten Yıldırım, “Biz elimizden geldiğince, var gücümüzle çalıştık. Antalya halkımızı en iyi şekilde ifade etmeye çalıştık. Orada olduğumuzu Antalya olarak gösterdik. İnşallah bu son olur ümidi ve duasıyla tekrar deprem yaşanmamasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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