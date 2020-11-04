Rus turistin öldüğü alabora olan teknenin kaptanı adliyede (3)



TEKNEYE AİT ENKAZ TİTİZLİKLE TEMİZLENDİ

Tarihi Alanya Yarımadası Cilvarda Burnu'nda dün sabah şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle alabora olan tekneye ilk müdahaleyi Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler yaptı. Ekipler, ilk olarak suda yüzen 5 mürettebat ve 32 yolcuyu denizden çıkarıp karaya ulaşmasını sağlayan Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekiplerine destek verdi.

Dalış ve kurtarma ekibinin bölgedeki çalışmasının sona ermesinin ardından da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı deniz ekibi, temizlik çalışmasına başladı. Deniz temizleme ekibi, Fosforlu Mağara olarak bilinen bölgede, teknenin deniz yüzeyinde meydana getirdiği kirliliğe karşı tam kadro görev yaptı. Deniz yüzeyinde bulunan tekne parçaları ile eşyalar temizlendi.

Ekipler, bugün ise kıyıda çalışma yaparak, denizin tamamen temizlenmesini sağladı.

BAŞKAN YÜCEL: HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI

Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, yaşanan talihsiz olayın herkesi derinden sarstığını belirterek, üzgün olduklarını söyledi. Başkan Yücel, kaza noktasına Alanya Belediyesi olarak ilgili ekiplerce ivedilikle ulaşıp, gerekli desteği sağladıklarını kaydetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-11-04 17:54:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.