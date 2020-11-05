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Prof. Dr. Yalçın: Faz 3 aşamasına gelen 17 koronavirüs aşısı var

DHA

Prof. Dr. Yalçın: Faz 3 aşamasına gelen 17 koronavirüs aşısı var


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Dünya genelinde şu anda faz 3 çalışmasında olan 17 koronavirüs aşısı var. 6'sı kısıtlı kullanım onayı aldı" dedi.
AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Bulaşıcı Hastalıklar Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs vakalarında gelinen noktada aşıların hastalığın önlenmesinde ciddi katkısı olacağını söyledi. Preklinik (klinik öncesi) aşamada 88 aşı, klinik aşamaya girmiş 48 aşı olduğunu aktaran Prof. Dr. Yalçın, "Şu anda faz 3 çalışmasında olan 17 koronavirüs aşısı var. 6'sı kısıtlı kullanım onayı aldı" dedi.
Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bu aşıların geliştirme sürecinin zaman aldığını, en az birkaç yıllık süreç olduğunu ve büyük bölümünün birden çok faz olarak uygulanacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Yalçın, aşıların 1 ya da 2 yıl etkinliği konusunda hastalardan alınan örneklerle kandaki antikor düzeylerinin tanımlanması gerektiğini belirtti.
KESİNTİSİZ ÜRETİM SAHALARINDA AŞI ŞART
Öncelikle 65 yaş üzerindeki bireyler, sağlık personeli, kronik hastalığı nedeniyle risk altındaki bireyler, hastalığı ciddi ve ağır geçirmesi beklenen bireylerle birlikte önemli sanayi dallarında çalışan bireylerde, yani kesintisiz olarak üretimin devam etmesi gereken sahalarda çalışan kişilerin bu aşıları olması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yalçın, "Değişik virüsler kullanılarak, aşı çalışmaları başta ABD olmak üzere, Almanya, Çin ve başka ülkelerde sürdürülüyor" dedi.
GRİP AŞISI, 6 AYLIK VE ÜZERİ HERKESE ŞART
Riskli bireylerin ve 65 yaşın üzerindeki kronik hastalığı olan bireylerin grip aşısı olması gerektiğini de kaydeden Prof. Dr. Yalçın, "Aslında 6 aylık ve üzerindeki herkese yapılması gerekiyor. Fakat kısıtlı miktarda aşı bulunduğu için daha çok risk değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, ekim, kasım, aralık aylarında mutlaka gerçekleştirilmesi gerekir. Çünkü bu yıl aşının kapsamındaki 4 virüsün 3'ü yeni, biri geçen yıla ait. Bu nedenle risk altındaki kişilerin herhangi bir sağlık kurumuna başvurup aşılarını yaptırmalarında yarar var" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2020-11-05 08:43:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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