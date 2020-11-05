Antalyaspor, 1 futbolcuda korona virüs şoku

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

FT Antalyaspor bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

FT Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sağlık kurulumuz tarafından korona virüs semptomu belirlenen 1 futbolcumuza yapılan Kovid19 testinden pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcumuzun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.