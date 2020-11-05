Finike'de bir mahalle karantinaya alındı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Finike ilçesinde bir mahallenin tamamında, bir mahallenin de bir kısmında karantina uygulaması başlatıldı.

Finike Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Yuvalı Mahallesinde Kovid19 salgınına ilişkin artan vaka sayıları nedeniyle Yuvalı Mahallesinin tamamında ve Turunçova Mahallesine bağlı Adnan Menderes Caddesi ile Demirağaç Sokağı kapsayacak şekilde karantina uygulaması başlatılmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.