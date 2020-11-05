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Oto galerici cinayetinde 7 sanık için müebbet istemi

DHA

Oto galerici cinayetinde 7 sanık için müebbet istemi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, oto galerici Emrullah Oğrak'ın öldürülmesiyle ilgili Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 7 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.
Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı oto galeride meydana geldi. Galerici Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle Caner Can (30) ile tartıştı. Tartışma araya girenler tarafından sonlandırıldı. Ancak Caner Can kendisini darbettiğini iddia ettiği Emrullah Oğrak'a kin besledi. 6 arkadaşını da yanına alıp olay günü galeriye giden Can ile Oğrak tartıştı. Tartışma sırasında Oğrak kimin ateşlediği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurularak hayatını kaybetti. Kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı.
Cinayeti önce üstlenip, ardından inkar eden Caner Can ile cinayeti işlediği öne sürülen Hakan Yalçın (42) ve olaya karışan Ebubekir Veysel Akalın (33), Serkan Aslan (27), Gökhan Layık (30), Yusuf Özcomart (34) ve Mustafa Kacır (25), tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanıklar C.A., Hakan Yalçın, Ebubekir Veysel Akalın, Serkan Aslan, Gökhan Layık, Yusuf Özcomart ve Mustafa Kacır, SEGBİS ile katıldı. Şikayetçi Sabri Oğrak ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütaalasını açıklayarak, sanıkların iki araçla galeriye gittiklerini anlatarak, "Araçların ikisinde de av tüfeği ve iki adet bıçak bulunmuştur. Her iki av tüfeği de olayda kullanılmıştır. Maktule birden fazla kez ateş edilmiştir. Ayrıca maktulün işyerinde maddi hasar oluşmuştur. Maktulün aldığı darbeler sonucunda yaşamını yitirdiği belirlenmiştir. Sanıklar Caner Can, Hakan Yalçın, Gökhan Layık, Serkan Aslan ve Yusuf Özcomart'ın birlikte hareket etmek suretiyle üzerlerine atılı suçları işledikleri, diğer sanıklar Mustafa Kacır ve Ebubekir Veysel Akalın'ın ise yardım sıfatıyla eylemlere katıldıkları, inceleme ve tespit tutanakları, doktor raporları, ölü muayene ve otopsi tutanağı, otopsi raporu, tanık anlatımları, raporlar ve tüm dosya kapsamında anlaşılmıştır" dedi. Savcı, Caner Can, Hakan Yalçın, Gökhan Layık, Serkan Aslan ve Yusuf Özcomart hakkında 'adam öldürmek' suçundan, Mustafa Kacır ve Ebubekir Veysel Akalın hakkında ise 'yardım etmek' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti. 
Sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilen duruşma ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-11-05 11:06:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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