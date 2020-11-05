3. Etap Raylı Sistem rayları Konyaaltı’dan Falez Kavşağı’na ilerliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi toplu taşımada konfor ve hızlı ulaşım sağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde ray montajı Antalya Müzesi’nden Falez Kavşağı’na doğru ilerliyor.

Toplu ulaşıma büyük katkı sağlayacak, Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak Büyükşehir Belediyesi’nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde Konyaaltı Meteoroloji Kavşağı’ndan Otogar Kavşağı’na kadar tüm etaplarda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.



Müze kavşağı trafiğe açılacak

Proje kapsamında Antalya Müzesi Kavşağı’ndan Falez Kavşağı’na doğru ray montajı ve hat betonu çalışmaları yapılıyor. Hattın sonunda yer alan Müze Durağı’nın temel betonu döküldü. Müze Kavşağı’nın, asfalt çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde trafiğe açılması planlanıyor. Meteoroloji Kavşağı ile Falez Kavşağı arasındaki yol aydınlatma direklerinin montaj işlemi de sonlanmak üzere.



Hastane durağı tamamlanıyor

Hastane Kavşağı’ndan Falez Kavşağı’na kadar olan etapta ise kataner direklerinin montajı, ray montajı ve betonarme işleri tamamlanırken, dolgu beton imalatlarına başlandı. Hastane Kavşağı’na kadar tüm parke imalatları da bitirildi. Hat üzerinde bulunan Eğitim Araştırma Hastanesi Durağı’nın ince işleri devam ediyor.

3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında iş makinelerinin çalıştığı Otogar Kavşağı’nda ise bağlantı hatlarının kazısı sürüyor. 3. Etabın tek yeraltı durağı olan Batı Gar İstasyonu’ndan 1. Etabın bağlantı tüneline bağlanan yaya tünelinin kazısı yapılıyor. Batı Gar’da yolcuların bilet işlemleri yapacağı katın tabliyesi hazırlanıyor. Ardından iki katlı otopark imalatına başlanacak. Güzergahlar üzerinde bulunan Yenidoğan, Kültür ve Üniversite durakları büyük oranda tamamlandı. Meltem Durağı’nın ise ince işleri yapılıyor.

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