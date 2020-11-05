Türkan Şoray Tiyatro Günleri’nde ünlüler geçidi

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Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde tiyatro günleri devam ediyor. 34 Aralık'ta Ben Anadolu / Ayça Bingöl, 56 Aralık'ta Hey Gidi Günler/ Süheyl& Behzat Uygur, 14 Aralık'ta Dilinizi Eşek Arısı Soksun / Metin Uca, 1516 Aralık'ta Shirley Valentıne / Sumru Yavrucuk ve 17 Aralık'ta Yüz Yüze / Sunay Akın sanatseverlerle buluşacak.



Pandemi kuralları

Geçtiğimiz sezon Dilinizi Eşek Arısı Soksun isimli tek kişilik oyunu ile sahne alan Metin Uca, Antalyalılarla ikinci kez buluşacak. Aynı şekilde kendine has yorumuyla farklı bir izleyici kitlesine sahip olan Sunay Akın 17 Aralık'ta hikaye tadındaki performansı ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Oyunların oynanacağı Türkan Şoray Kültür Merkezi pandemi kurallarına uygun şekilde dezenfekte ediliyor, seyirciler ateşi ölçülerek maske ile salona alınıyor.

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