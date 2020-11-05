Batan tur teknesinde ölen Rus turistin cenazesi morgdan alındı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı.

2 gün önce Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkiinde kıyıdan yaklaşık 50100 metre açıkta Rusya uyruklu 33 yolcu ve 5 personelin bulunduğu günübirlik tur teknesi, alabora olarak batmıştı. Kayalıklara çıkan tekne personeli dahil 37 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kayıp olan 37 yaşındaki Daniyar Mahitov'un cansız bedeni ise teknenin içinde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Mahitov’un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Daniyar Mahitov’un cenazesi ülkesi Rusya’ya gönderilmek üzere morgdan alındı.

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