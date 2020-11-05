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Batı Akdeniz ihracatı, 1.5 milyar doları aştı

DHA

Batı Akdeniz ihracatı, 1.5 milyar doları aştı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden, Antalya, Isparta ve Burdur'un 10 aylık ihracatı, yüzde 3.9 artışla 1 milyar 530 milyon 919 bin dolara ulaştı. 1-31 Ekim tarihleri arasındaki ihracat toplamı, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 17 artışla, 165 milyon 552 bin dolar oldu.
BAİB verilerine göre ekim sonu itibarıyla Antalya, Isparta ve Burdur illerinin oluşturduğu Batı Akdeniz Bölgesi ihracat tutarı, 1,5 milyar doları aştı. 1 Ocak31 Ekim tarihleri arasındaki toplam ihracat geçen yıla göre yüzde 3,9'luk artışla 1 milyar 530 milyon 919 bin dolara yükseldi. Ekim ayı ihracatı ise geçen yılın ekim ayına göre yüzde 17 artışla, 165 milyon 552 bin dolar oldu.
TARIM-SANAYİ-MADENCİLİK
İhracatın sektörlere göre dağılımında, geçen yıla göre yüzde 27'ye yakın artış gösteren tarım sektörü 707 milyon 58 bin dolarla ilk sırada. İkinci sıradaki sanayi sektörü yüzde 5.4 düşüşle, 504 milyon 395 bin dolar oldu. Üçüncü sektör ise yüzde 16 düşüş ve 319 milyon 465 bin dolarla madencilik oldu.
YAŞ MEYVE SEBZE 467 MİLYON DOLAR
Bu yıl tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle insanların bağışıklığı güçlendirmek için özellikle yaş meyve sebzeye yönelmesi, Avrupa ülkelerinde pandemi kısıtlamalarının üretimi olumsuz etkilemesi gibi nedenlerle ihracatta ciddi artış yaşandı. Yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 29,2 büyüyerek, geçen yıl 361 milyon dolar olan ihracatını 467 milyon 718 bin dolara yükseltti.
C VİTAMİNİ ARTIŞI
En büyük artış yüzde 99,4 ile C vitamini deposu turunçgillerde olurken, yaş meyvede yüzde 35,6, yaş sebzede yüzde 20,7'lik artış görüldü. Yaş sebze ihracatı 237 milyon 193 bin dolar, yaş meyve ihracatı 211 milyon 119 bin dolar, turunçgiller 19 milyon 374 bin dolar ihracata ulaştı.
DOMATES 100 MİLYON DOLARI AŞTI
Yaş sebzede en çok ihracatı yapılan ürünler şöyle sıralandı: Domates yüzde 18 artış, 102 milyon 102 bin dolar. Salatalık yüzde 26 artış, 15 milyon dolar. Patlıcan yüzde 23 artış, 7 milyon 997 bin dolar. Biber yüzde 22 artış, 88 milyon 885 bin dolar. Kabak yüzde 23 artış, 14,5 milyon dolar. Soğan yüzde 81 artış, 2 milyon 498 bin dolar. Lahana yüzde 3 düşüş, 2 milyon 256 bin dolar.
PORTAKAL REKORU
Bu yılın rekor artışları ise narenciye ürünleri portakal, mandalina, greyfurt ve limonda gözlendi. Turunçgillerde geçen yıl 9,7 milyon dolar ihracat geliri, yüzde 99,4 artışla 19 milyon 374 bin dolara çıkarken, ürün bazındaki ihracat verileri ise şöyle sıralandı: Portakal yüzde 519 artış, geçen yıl 976 bin, bu yıl 6 milyon 45 bin dolar. Mandalina yüzde 118 artış, geçen yıl 2 milyon, bu yıl 4 milyon 505 bin dolar. Limon yüzde 19 artış, geçen yıl 5,5 milyon, bu yıl 6 milyon 658 bin dolar. Greyfurt yüzde 96 artış, geçen yıl 1,1 milyon, bu yıl 2 milyon 157 bin dolar.
MEYVE TALEBİNDE CİDDİ ARTIŞ
Yaş meyvede geçen yıl 155 milyon dolar olan ihracat geliri, 211 milyon 119 bin dolara yükseldi. En çok ihracatı yapılan meyvelerin artış oranı ve bu yılki gelirleri şöyle sıralandı: Kirazvişne yüzde 24 artış, 77 milyon 433 bin dolar. Üzüm yüzde 18 artış, 25 milyon 97 bin dolar. Elma yüzde 122 artış, 20 milyon 705 bin dolar. Nar yüzde 23 artış, 20 milyon 180 bin dolar. Şeftali yüzde 73 artış, 16 milyon 58 bin dolar. İncir yüzde 24 artış, 12 milyon 249 bin dolar. Kayısı yüzde 60 artış, 7 milyon 840 bin dolar. Kavun yüzde 72 artış, 5 milyon 636 bin dolar. Armut yüzde 93 artış, 6 milyon 177 bin dolar. Karpuz yüzde 125 artış, 4 milyon 669 bin dolar. Erik yüzde 51 artış, 4 milyon 557 bin dolar. Ayva yüzde 28 artış, 3 milyon 607 bin dolar. Çilek yüzde 51 düşüş, 2 milyon 112 bin dolar.
MEYVE SULARI DA REKOR KIRDI
Bu yıl meyve-sebze mamulleri ihracatı da yüzde 135'lik rekor artışla 17 milyon 261 bin dolara çıktı. İlk sırada yüzde 234 artış ve 14 milyon 671 bin dolarla meyve-sebze suları geliyor. Meyve sularında en çok tercih elma suyu oldu. Elma suyu ihracatı yüzde 316 artarak, 8,4 milyon doları bulurken, karışık meyve suları da yüzde 163 artışla 6 milyon doları aştı.
TOHUMDA LİDER AYÇİÇEĞİ
Hububat ve yağlı tohumlar sektörü yüzde 20'lik artışla 41 milyon 902 bin dolarlık ihracata ulaştı. İlk sırada 17,9 milyon dolarla ayçiçeği tohumu geliyor. İkinci sırada ise 15,6 milyon dolarla değirmencilik ürünleri bulunuyor. Tütün ve mamulleri ihracatı da yüzde 424 artarak, 4,4 milyon dolar oldu.
KONFEKSİYON VE TEKSTİL
Konfeksiyon sektörü yüzde 5,7'lik artışla 40 milyon 804 bin dolar ihracata ulaştı. 34,6 milyon doları dış giyim oluşturdu. Spor ve yüzme kıyafetleri, gecelik, bornoz, pijama gibi yatak kıyafetleri, iç giyim, bebek giyimi gibi ürünler ihraç edildi. Ev tekstili ise 3,5 milyon dolarlık ihracatla dikkat çekti. Tekstil sektörü ise yüzde 4'lük düşüşle 17 milyon 893 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Tekstilde 15,3 milyon dolarlık iplik ihracatı öne çıkarken, ardından 2,4 milyon dolarla kumaş geldi. Halı sektörü geçen yılla aynı düzeyde, 10 milyon 590 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Deri sektörü ise yüzde 18'lik artışla 5 milyon 89 bin dolar ihracata ulaştı.
HAYVANSAL ÜRÜNLER 17 MİLYON DOLARI AŞTI
Canlı hayvan ve hayvansal ürünler, süt ve su ürünleri sektörü ihracatını yüzde 17,4 artırdı. 17 milyon 168 bin dolarlık toplam ihracatta süt ve süt ürünleri 5 milyon 880 bin dolarla ilk sırada. Ardından hayvansal ürünler 4,9 milyon, balıklar ve su ürünleri 4 milyon 753 bin dolar, canlı hayvanlar 1.2 milyon dolar olarak sıralandı.
KİMYADA İHRACAT 141 MİLYON DOLAR
Elektrik ve elektronik sektöründe yüzde 23'e yakın düşüşle 18 milyon dolar ihracat yapıldı. Entegre devreler, yarı iletken elemanlar 4 milyon dolar, sigorta ayırıcı ve panolar 4,8 milyon dolara ulaştı. Otomotiv sanayii ise yüzde 25 düşüşle, 7,8 milyon dolar ihracat yaptı. Kimya sektörü yüzde 0,7 büyüyerek, 141 milyon 91 bin dolara ulaştı. Plastik ve mamulleri, uçucu yağlar ve kozmetik, gübreler, anorganik kimyasallar, eczacılık ürünleri, boya-vernik öne çıkan ürünler oldu.
DİKKAT ÇEKEN SEKTÖRLER
Ağaç ve orman ürünleri sektöründe, yüzde 16 büyüme ve 151 milyon 107 bin dolar ihracat gerçekleşti. Toprak ve sanayi ürünleri ise yüzde 124 büyüme ve 37,5 milyon dolar ihracata ulaştı. Demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 33 azalarak, 96,5 milyon dolarda kaldı.
MERMER İHRACATI DÜŞÜŞTE
Madencilik ürünleri ihracatı yüzde 16 azaldı ve 319 milyon 463 bin dolar oldu. İlk sırada 257 milyon 684 bin dolarla mermer geliyor. Yüzde 10'u aşkın düşüşün yaşandığı sektörde, mermer ham plakalar 158 milyon, işlenmiş mermer 76 milyon, işlenmiş traverten 8,9 milyon, mermer ham blok 6,5 milyon dolar olarak sıralandı. Madencilik ürünlerinde ferro krom ve ürünleri 45 milyon doları aştı. Ayrıca mineral maddeler 11 milyon dolar, metal cevherleri 5,5 milyon dolar oldu.
MAKİNE VE İKLİMLENDİRME SANAYİLERİ BÜYÜDÜ
Bu yıl değerli maden ve mücevherat ihracatı yüzde 29'a yakın geriledi ve 5 milyon 222 bin dolarda kaldı. İlk sırayı gümüş alırken, ardından altından yapılan ürünler geldi. Makine ve aksamları sektörü ise yüzde 28 büyümeyle 60,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İklimlendirme sanayi yüzde 4'e yakın büyüdü ve 42 milyon doları aştı.
ÜLKELERE GÖRE İHRACAT
Batı Akdeniz'den en çok ihracat yapılan ülke, yüzde 20 düşüş ve 169 milyon 556 dolarlık ihracatla Çin oldu. En çok ihracat yapılan ülkeler şöyle sıralandı; Almanya yüzde 21 artış, 137,9 milyon dolar. Rusya yüzde 33 artış, 119,7 milyon dolar. Özbekistan yüzde 18 düşüş, 68,5 milyon dolar. ABD yüzde 32 artış, 60,8 milyon dolar. Kazakistan yüzde 403 artış, 59 milyon dolar. Ukrayna yüzde 25 artış, 57,1 milyon dolar. Romanya yüzde 26 artış, 52,4 milyon dolar. Suudi Arabistan yüzde 30 artış, 50,5 milyon dolar. Bulgaristan yüzde 7 düşüş, 46,3 milyon dolar.
DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-11-05 13:02:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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