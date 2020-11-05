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Başkan Çetin'den küçük otellere renovasyon kredisi talebi ATSO Başkanı Çetin: " Antalya özel olarak ele alınmalı" " Akıllı tarım desteklenmeli"

İHA

Başkan Çetin'den küçük otellere renovasyon kredisi talebi ATSO Başkanı Çetin: " Antalya özel olarak ele alınmalı" " Akıllı tarım desteklenmeli"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. Başkan Davut Çetin görüşmede Antalya ekonomisine il bazında destek verilmesi, turizmden etkilenen sektörlerin de bir an önce seçilerek desteklenmesini ve kredilerin de 1 yıl ertelenmesi talebini Aydın’a iletti.

Pandemiden en çok etkilenen şehiriz
Antalya’nın pandemi döneminden en çok etkilenen il olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “Antalya ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm bu dönemde en çok yara alan sektör oldu. Bu anlamda Antalya’ya verilmesi gereken destekler özel olarak ele alınmalı. Antalya’da faaliyet gösteren her sektörün turizm ile doğrudan bağlantısı bulunuyor. Yaşanan bu durum Antalya ekonomisi için bir afet niteliğinde” şeklinde konuştu.

Turizme bağlı sektörler neredeyse durdu
Antalya’nın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Başkan Davut Çetin, “Özellikle turizme bağlı sektörler bu dönemde çok büyük zorluklar yaşamakta. Turizmin alt sektörleri olarak nitelendirdiğimiz SPA, kuyum, deri, tedarik, hediyelik eşya, turizm taşımacılığı ve seyahat acenteleri gibi sektörlerin işleri neredeyse durdu. Bu sektörlere özellikle bu dönemde kredi desteği sağlanması ile bu sektörlerin ayakta tutulması gerekiyor. Hasarın daha da büyümemesi için kira desteği, düşük faizli kredi desteği ve krediye kolay ulaşmada yapılacak çalışmalar Antalya ekonomisi için çok önemli” dedi.

Küçük otellere renovasyon kredisi talebi
Büyük otellerin yanı sıra bu süreçte küçük otellere renovasyon kredisi sağlanması gerektiğini de ifade eden Başkan Davut Çetin, “Küçük otellerimiz pandemi sonrasına yenilenmiş bir şekilde daha güçlü başlamalı. Bunun için de Ziraat Bankası’ndan bu otellerimiz için bir kredi desteği sağlanırsa küçük oteller için çok faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Akıllı tarım desteklenmeli
Ziraat Bankası’nın özellikle akıllı tarım uygulamaları konusunda da Antalya’ya destek olması gerektiğini ifade eden Başkan Davut Çetin, “Pandemi döneminde tarım sektörünün ülkemiz ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha görmüş olduk. Şimdi bu sektörümüzün akıllı tarım uygulamalarına verilecek desteklerle daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda sizlerin desteğinin sektörü farklı bir noktaya getireceğinden eminiz” diye konuştu.

Elbirliği ile aşacağız
Antalya’da verilen her desteğin direkt ya da dolaylı yoldan turizme katkı sağladığını belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Burada her sektörün turizmle olan ilişkisinin farkındayız. Hangi sektöre destek verirsek verelim bunun bir şekilde turizm sektörüne dokunduğunun farkındayız. Antalya’da vereceğimiz destekler konusunda da sizlerin rehberliği oldukça önemli” dedi.
Antalya’nın Türkiye’nin ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu da belirten Aydın, “Bugün burada olmam da sektör temsilcilerinin sıkıntıları bizzat yerinde görmek istememden kaynaklanıyor. Antalya özelinde hangi destekleri verebiliriz ve faaliyet gösteren sektörlere nasıl bir faydamız olur bunları görmek istedik. Umuyorum bu dönemi önemli destekler vererek el birliği ile aşacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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