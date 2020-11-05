Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya mevsimin ilk karı, dün gece Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisine yağdı. Kar yağışı, yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kasım ayının ilk günleri, kent merkezinde ara ara yağışlı olmasına rağmen, çoğunlukla güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcakla geçiren Antalya'ya, mevsimin ilk karı yağdı. Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine ilk kar dün gece yağdı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolu üzerindeki Alacabel'e düşen ilk kar, yoldan geçen araç sürücülerinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.
Kar görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Karayolları ekipleri bölgede ulaşımın aksamaması için tedbirler aldı.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2020-11-05 14:51:09
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