Caddenin refüjü bisiklet otoparkına döndü

Antalya’da bir caddenin refüjündeki ağaçların etrafı bisiklet otoparkına döndü.
Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi etrafındaki iş yeri çalışanlarının bisikletlerini refüjdeki ağaçlara bıraktıkları görüldü. Sahipleri tarafından ağaçlara kilitlenen onlarca bisiklet cadde üzerinde görsel kirlilik oluşturdu. Ağaçlara sıralı şekilde kilitlenen bisikletlerin görüntüsü otoparkı andırdı.
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