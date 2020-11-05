Komşunun öldürdüğü köpeğin sahibi Kaçmaz: O benim oğlumdu, benden aldı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'dan ailesini ziyarete gittiği Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, karşı komşu T.A. tarafından bahçesine girdiği gerekçesiyle öldürülen köpeği 'Ateş' için gözyaşı döken Aliye Kaçmaz, "O benim oğlumdu, benden aldı. Onsuz bahçeye bile inemiyorum" dedi. Kaçmaz, şikayetçi olduğu T.A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Olay, 3 Kasım sabahı, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Duman Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da yaşayan Aliye Kaçmaz, labrador cinsi 'Ateş' adlı köpeğini de yanına alarak, ailesini ziyarete gitti. Kaçmaz'ın köpeği, sabah saatlerinde karşı komşu T.A.'nın bahçesine girdi. Durumu fark eden Aliye Kaçmaz köpeğini almak için bahçeye gitti. Bu sırada T.A. tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle köpeğe ateş etmek istedi. 'Yapma' diyerek araya girmeye çalışan Aliye Kaçmaz'a aldırış etmeyen T.A. tüfekle köpeğe bir el ateş etti. Köpeği gözü önünde vurulan Aliye Kaçmaz, hemen hayvana müdahale etmek istedi. Ancak köpek öldü. Kaçmaz'ın şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan T.A., ifadesi alınıp, serbest bırakıldı.

Antalya'ya dönen Aliye Kaçmaz, üzüntüsünden kendisini eve kapattı. Köpeğinin ardından gözyaşı döken Aliye Kaçmaz, "Baktığım her yer bana onu hatırlatıyor. Onsuz sokağa bile çıkamıyorum. Benim tek tutunacak dalım, oğlum gibi sevdiğim köpeğimdi. Onu benden aldı. Kendisinden şikayetçiyim. Nasıl serbest kaldı, anlamıyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-11-05 15:23:42



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