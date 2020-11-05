Yeni açılacak diş kliniğini soyan şüpheliler yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni açılacak diş kliniğini soyan şüpheliler yakalandı

İHA

Yeni açılacak diş kliniğini soyan şüpheliler yakalandı

Antalya'da yeni açılacak olan diş kliniğinin kapısını kırarak içeri giren ve hırsızlık yapan şüphelilerin izini süren polis, 2 hırsızlık şüphelisini yakaladı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada toplam değeri 14 bin 750 TL olan malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin diş kliniğine geldikleri aracın R.S. tarafından kiralandığı ve aracın Kızılarık Mahallesi'nde sokak üzerinde park halinde bulunduğunu tespit eden polis aracın bulunduğu adrese gittiğinde aracın yanına gelen A.Ö. aracın kendisinde olduğunu ve arkadaşı R.S.’nin kiraladığını söyledi. A.Ö., 4 Kasım günü arkadaşı olan İ.A. ile birlikte açık adresini bilmediği D.A. isimli arkadaşının ikametinde kaldıklarını, sabaha karşı uyandığında arkadaşı İ.A.’nın evde olmadığını anlattı. Araca ait anahtarında cebinde olmadığını fark ettiğini, aynı gün öğlen saatlerinde İ.A.’nın araç ile birlikte gelerek aracı kendisine teslim ettiğini söyleyen A.Ö.'nün verdiği bilglerden yola çıkan polis İ.A. isimli şüpheliyi bir gün sonra D.A.’ya ait evde yakaladı.
D.A.’nın ikametinde yapılan aramada, iş yerinden çalınan ve toplam değeri 14 bin 750 TL olan 2 adet matkap, 1 adet elektrikli testere, 30 metre HDMI kablosu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet yazıcı, 4 adet bilgisayar kasası, 4 adet monitör, 1 adet HDMI Svıtch, 1 adet trafo, 2 adet konvertör, 2 adet plak çalar, 1 adet internet kablo pensesi, 5 adet çeşitli markalarda bilgisayar klavyesi ile müştekiye ait olmayan ancak çalıntı olduğu değerlendirilen matkap, pense, pil, kablo vs. gibi 110 adet hırdavat malzemesi ele geçirildi.
Şüpheli İ.A. alınan ifadesinde hırsızlık olayını A.Ö. ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. İ.A. ile A.Ö. haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Muratpaşa meclisinin huzur haklarını İzmir’e
YEREL HABERLER Muratpaşa meclisinin huzur haklarını İzmir’e
Komşunun öldürdüğü köpeğin sahibi Kaçmaz: O benim oğlumdu, benden aldı
YEREL HABERLER Komşunun öldürdüğü köpeğin sahibi Kaçmaz: O benim ...
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize ...
Çarptığı otomobili yoldan çıkarıp kaçtı, baba kız büyük korku yaşadı Yan yolda otomobili yoldan çıkaran sürücü aranıyor Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çarptığı otomobili yoldan çıkarıp kaçtı, baba kız ...
Caddenin refüjü bisiklet otoparkına döndü
YEREL HABERLER Caddenin refüjü bisiklet otoparkına döndü
Konyaaltı Sahili'nde kasım ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde kasım ayında deniz keyfi
Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Başkan Uysal, deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Başkan Uysal, deprem bölgesinde
Başkan Çetin'den küçük otellere renovasyon kredisi talebi ATSO Başkanı Çetin: " Antalya özel olarak ele alınmalı" " Akıllı tarım desteklenmeli"
YEREL HABERLER Başkan Çetin'den küçük otellere renovasyon kredisi ...
Alacabel’e yılın ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Alacabel’e yılın ilk karı yağdı
Korkuteli’nde 180 ton sertifikalı tohum satıldı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 180 ton sertifikalı tohum satıldı
TÜBİTAK’tan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerine destek
YEREL HABERLER TÜBİTAK’tan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerine ...
Batı Akdeniz ihracatı, 1.5 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz ihracatı, 1.5 milyar doları aştı
Batan tur teknesinde ölen Rus turistin cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Batan tur teknesinde ölen Rus turistin cenazesi ...
Türkan Şoray Tiyatro Günleri’nde ünlüler geçidi
YEREL HABERLER Türkan Şoray Tiyatro Günleri’nde ünlüler geçidi
3. Etap Raylı Sistem rayları Konyaaltı’dan Falez Kavşağı’na ilerliyor
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem rayları Konyaaltı’dan Falez ...
Kadın avukatı tokatlayan baba ile oğluna ceza
YEREL HABERLER Kadın avukatı tokatlayan baba ile oğluna ceza
Gündoğmuş’ta üreticilere eğitim verildi
YEREL HABERLER Gündoğmuş’ta üreticilere eğitim verildi
Deprem korkusuyla geceyi dışarda geçiren apartman sakinleri evlerine döndü Fayansların yapım hatası veya su sızması sebebiyle patladığı belirlendi
YEREL HABERLER Deprem korkusuyla geceyi dışarda geçiren apartman ...
Kepez’in gecekondu yollarında yeni yol çalışması
YEREL HABERLER Kepez’in gecekondu yollarında yeni yol çalışması
Yüzbaşı Aker için anma programı
YEREL HABERLER Yüzbaşı Aker için anma programı
Serik Halk Et’de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı
YEREL HABERLER Serik Halk Et’de 1 ayda 4 bin kilogram et satıldı
Fayanslar çökünce deprem oluyor sanıp, apartmanı boşalttılar
YEREL HABERLER Fayanslar çökünce deprem oluyor sanıp, apartmanı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X