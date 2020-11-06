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Yalos sanatıyla yaptığı eserlerle ihtiyaç sahibi çocukları güldürecek

DHA

Yalos sanatıyla yaptığı eserlerle ihtiyaç sahibi çocukları güldürecek


Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'yalos' diğer adıyla 'çer çöp sanatı' ile kıyıya vuran tahta parçalarından birçok farklı ve güzel eserler üreten nöroloji uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özşimşek, bugüne kadar çok sayıda eser yaptı. Eserlerini birçok yerde sergilediğini söyleyen Özşimşek, eserlerinden elde edeceği gelirin büyük kısmını oluşturacağı bir fonla ihtiyaç sahibi çocuklar için harcayacağını anlattı.
Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Özşimşek, mesleğinden arta kalan zamanlarında birçok farklı hobiyle ilgileniyor. Hayvanları çok seven Özşimşek, halk arasında 'çer çöp sanatı' olarak da bilinen 'yalos' sanatıyla ilgileniyor. Nehirlerden akıntı yoluyla gelen ve kıyıya vuran tahta parçalarını toplayan Özşimşek onları birer sanat eserine çeviriyor. Birçok farklı hayvan ve insan figürüyle eşsiz eserler ortaya çıkaran Özşimşek, yaptığı heykellerle 7'si uluslararası olmak üzere 11 sergiye de katılarak heykellerini sergiledi.
'YURT DIŞINDAN DA TAKİP EDENLER VAR'
Yalos sanatı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ahmet Özşimşek, "'Yalos sanatı' diyoruz buna, kıyıya vuran tahta parçaları. Nehirlerden taşınıyor bu tahta parçaları. Dalgalar ve güneş yoğuruyor, iyice sertleşiyor. Renkleri, gri ve sarı oluyor. Onları topladım, bunları genellikle yakıyorlar, ben topladım ve heykel haline dönüştürdüm. Kendi şahsi hesabım dışında heykellerimin olduğu bir sosyal medya hesabım var. Çok olumlu tepkiler alıyorum. 7'si uluslararası olmak üzere 11 sergide heykellerim sergilendi. Yurt dışından da takip ediliyor, yani güzel sanatlar fakültelerinin hocaları, Türkiye'deki güzel sanatlar fakültelerinin hocaları var. Çok başarılı olduğu söyleniyor. Benim asıl işim bu olmadığı için ben zevk için yapıyorum. Olumlu tepkiler almak çok hoş oluyor" dedi.
'SENTOR YAPACAĞIM'
Kendisine bu konuyla ilgili çok fazla talebin geldiğini belirten Doç. Dr. Özşimşek, şu an için sadece kendi istediği heykelleri yaptığını, taleplere dönemediğini söyledi. Özşimşek, "Çok fazla talep geliyor ama şu an onları yapmıyorum. Benim hayalim, çok sevdiğim, can dostum dediğim bir atım var, hem at olsun hem insan olsun istiyordum bu yüzden sentor yapacağım. Vücudu at yukarısı insan olan 4 tane sentor yapacağım. Kral, kraliçe ve 2 tane yanlarına muhafız" diye konuştu.
'SANAT İNSANI DİNLENDİRİYOR'
Normal hayatta nöroloji doktoru olan Özşimşek, sanatın kendisini dinlendirdiğini bu nedenle hobisiyle ilgilenirken hiç zorlanmadığını anlatırken, şunları söyledi:
"Nöroloji genellikle neyle uğraşır, genellikle kötü şeylerle uğraşır. Felçle, epilepsiyle, Parkinson'la uğraşıyoruz, yoğun bakımda yatan hastalarımız var. Genelde üzücü şeylerle uğraştığımız için sanat insanı dinlendiriyor. En güzel meditasyon spor ve sanat."
GELİRİN EN AZ YÜZDE 51'İ İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA GİECEK
Heykellerinin satışından elde edilen gelirin en az yüzde 51'ini sünnet olacak ve doğum gününü kutlayamayan çocuklar için harcamak istediğini anlatan Özşimşek, kimsesiz çocukların çok fazla böyle kişisel kutlama yapma şansları olmadığını bu nedenle böyle bir yardım yaparak en azından kendilerine özel bir gün olması için çalıştığını söyledi. Doç. Dr. Özşimşek, bu projeyle ilgili şöyle konuştu:
"Ben mecburi hizmetimi Karaman Devlet Hastanesi'nde yapmıştım. Oradayken, toplu sünnetler kalksın diye bir fon oluşturmuştuk. Akupunktur yaptığım hastalarımdan akupunktur yapıp yardım topluyordum. Toplu sünnetlik çocukları tek tek sünnet ettiriyorduk. Bunu şimdi de Alanya'da yapmak istiyoruz. Şimdi bu eserler satıldığı zaman en az yüzde 51'ini hayır kurumlarına fon oluşturacağız. Toplu sünnetleri, fakir köy okullarını bulacağız. Oradaki çocukların doğum günlerini kutlama, sünnetlerini yapma veya başka bir ihtiyaçları varsa onu karşılama ama öncelikli olarak sünnet düğünleri ve doğum günlerinde kullanacağız."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU-Engin ANAK
2020-11-06 08:43:31

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