Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarpıp savruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarpıp savruldu

İHA

Pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarpıp savruldu

Antalya’da pazarda ürünlerini sattıktan sonra Aksu’ya gitmek üzere yola çıkan sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, savruldu. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan kadın ise hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezindeki bir pazarda ürünlerini sattıktan sonra Aksu istikametine seyir halinde olan Zafer Şener'in kullandığı 07 FMD 56 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan bariyerlere çarpıp savruldu. Savrulan araç yolun kenarında kaldırıma çarptıktan sonra ters istikamete dönerek durabildi.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Servisine ihbar etti. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Zafer Şener'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, minibüste yolcu olarak bulunan yeğeni Ayşe Şener'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki trafikte uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisi ise 3 şeritli yolu 2 şeride düşürerek, trafik akışını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalos sanatıyla yaptığı eserlerle ihtiyaç sahibi çocukları güldürecek
YEREL HABERLER Yalos sanatıyla yaptığı eserlerle ihtiyaç sahibi ...
Çiçekte kasım ayını, öğretmenler günü ve noel hareketlendirecek
YEREL HABERLER Çiçekte kasım ayını, öğretmenler günü ve noel ...
Denize sıfır Hazine arazisindeki lüks otele ikinci yıkım kararı
YEREL HABERLER Denize sıfır Hazine arazisindeki lüks otele ikinci ...
Döşemealtı'da narın kalitesi, fiyatı, üreticiyi memnun etti
YEREL HABERLER Döşemealtı'da narın kalitesi, fiyatı, üreticiyi ...
Yeni açılacak diş kliniğini soyan şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Yeni açılacak diş kliniğini soyan şüpheliler ...
Alanya’da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Muratpaşa meclisinin huzur haklarını İzmir’e
YEREL HABERLER Muratpaşa meclisinin huzur haklarını İzmir’e
Komşunun öldürdüğü köpeğin sahibi Kaçmaz: O benim oğlumdu, benden aldı
YEREL HABERLER Komşunun öldürdüğü köpeğin sahibi Kaçmaz: O benim ...
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize ...
Çarptığı otomobili yoldan çıkarıp kaçtı, baba kız büyük korku yaşadı Yan yolda otomobili yoldan çıkaran sürücü aranıyor Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çarptığı otomobili yoldan çıkarıp kaçtı, baba kız ...
Caddenin refüjü bisiklet otoparkına döndü
YEREL HABERLER Caddenin refüjü bisiklet otoparkına döndü
Konyaaltı Sahili'nde kasım ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili'nde kasım ayında deniz keyfi
Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Başkan Uysal, deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Başkan Uysal, deprem bölgesinde
Başkan Çetin'den küçük otellere renovasyon kredisi talebi ATSO Başkanı Çetin: " Antalya özel olarak ele alınmalı" " Akıllı tarım desteklenmeli"
YEREL HABERLER Başkan Çetin'den küçük otellere renovasyon kredisi ...
Alacabel’e yılın ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Alacabel’e yılın ilk karı yağdı
Korkuteli’nde 180 ton sertifikalı tohum satıldı
YEREL HABERLER Korkuteli’nde 180 ton sertifikalı tohum satıldı
TÜBİTAK’tan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerine destek
YEREL HABERLER TÜBİTAK’tan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerine ...
Batı Akdeniz ihracatı, 1.5 milyar doları aştı
YEREL HABERLER Batı Akdeniz ihracatı, 1.5 milyar doları aştı
Batan tur teknesinde ölen Rus turistin cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER Batan tur teknesinde ölen Rus turistin cenazesi ...
Türkan Şoray Tiyatro Günleri’nde ünlüler geçidi
YEREL HABERLER Türkan Şoray Tiyatro Günleri’nde ünlüler geçidi
3. Etap Raylı Sistem rayları Konyaaltı’dan Falez Kavşağı’na ilerliyor
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem rayları Konyaaltı’dan Falez ...
Kadın avukatı tokatlayan baba ile oğluna ceza
YEREL HABERLER Kadın avukatı tokatlayan baba ile oğluna ceza
Gündoğmuş’ta üreticilere eğitim verildi
YEREL HABERLER Gündoğmuş’ta üreticilere eğitim verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X