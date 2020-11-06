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Pascal Nouma’dan, Elit Master Lig Sonbahar Master Cup’a övgü Erkan Soyyiğit: “Elit Master Lig’in en büyük önemi; dost kazanmak” Ali Eren Beşerler: “Sosyal bir etkinlik haline geldi”

İHA

Paris SaintGermain, Marsilya, Beşiktaş gibi önemli takımlarda oynayan Pascal Nouma, Elit Master Lig Sonbahar Master Cup'ın çok güzel bir organizasyon olduğuna dikkat çekti. Elit Master Lig Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit ise Süper Lig'de oynamış eski milli oyuncularla birlikte eğlendiklerini söyledi.

Pascal Nouma’dan, Elit Master Lig Sonbahar Master Cup’a övgü Erkan Soyyiğit: “Elit Master Lig’in en büyük önemi; dost kazanmak” Ali Eren Beşerler: “Sosyal bir etkinlik haline geldi”

Paris SaintGermain, Marsilya, Beşiktaş gibi önemli takımlarda oynayan Pascal Nouma, Elit Master Lig Sonbahar Master Cup’ın çok güzel bir organizasyon olduğuna dikkat çekti. Elit Master Lig Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit ise Süper Lig'de oynamış eski milli oyuncularla birlikte eğlendiklerini söyledi.
Elit Master Lig Sonbahar Master Cup, Türkiye genelinden 18 takımın katılımıyla Antalya’da düzenlendi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvaya Maçka Belediyesi Veteranlar, Osmaniye 7 Ocak Masterlar, Karma Takım, Eruh Masterlar, Ağrı Veteranlar, Fenerbahçe Masterlar, Hendek Belediyesi Veteranlar, Mardin Dunaysır Veteranlar, Bakırköy Çamlık Masterlar, Kalkedon Masterlar, Muş Masterlar, Dinamo Tonya, Golden Masterlar, Kızıltepe Masterana, Uzunköprü Veteranlar, Adıyaman Karma, Beşiktaş Masterlar ve Falcon Masterlar katılım gösterdi.
Zorlu grup aşaması, çeyrek ve yarı final maçlarının ardından finale kalan iki takım Ağrı Veteranlar ile Bakırköy Çamlık Masterlar oldu. Rakibini 21 mağlup etmeyi başaran Ağrı temsilcisi, şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Ayrıca organizasyonda Paris SaintGermain, Marsilya, Beşiktaş gibi önemli takımlarda oynayan Pascal Nouma, Trabzonspor'un efsane oyuncuları arasında bulunan Ibrahim Yattara, Beşiktaş, Bursaspor, Kasımpaşa formaları giyen Sertan Eser, Ankaragücü, Sivasspor ve Kasımpaşa'da mücadele veren Abdurrahman Dereli, Trabzonspor, Gaziantepsor, Denizlispor ile Çin Ligi takımlarından Changchun Yatai'de oynayan Semavi Uzun, bir dönem Beşiktaş kadrosunun değişilmez isimleri arasında bulunan Ali Eren Beşerler ve Gaziantepspor, Elazığspor, Göztepe, Ümraniyespor, Karagümrük gibi takımların başarısı için Serdar Özbayraktar da top koşturdu.

Nouma: “Organizasyon çok güzel”
Elit Master Lig Sonbahar Master Cup hakkında görüşlerini aktaran Pascal Nouma, “Bu turnuva için Ali Eren, Hasan ve Başkan Erkan Soyyiğit’e teşekkür ederiz. Organizasyon çok güzel. Takımlar inanılmaz kuvvetli. Organizasyon süper. Ben sadece bir maç oynadım çünkü sporu çok eskiden bıraktım. Ben 17 sene spor yapmadım ama şimdi söz verdim” diye konuştu.

Erkan Soyyiğit: “Elit Master Lig’in en büyük önemi; dost kazanmak, sağlıklı kalabilmek”
Elit Master Lig Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit de turnuvanın insan sağlığına katkı sağladığına dikkat çekerek, “Elit Master Lig olarak Antalya’da yaptığımız turnuvalardan bir tanesi. Çok keyifli, 18 takım var. Süper Lig oynamış, milli olmuş, halkımıza mal olmuş oyuncularla birlikte eğleniyoruz. Elit Master Lig’in en büyük önemi; eğlenmek, dost kazanmak, sağlıklı kalabilmek, spor yapabilmek. Burada da bunu yapıyoruz. Yattara, Pascal Nouma, Sertan Eser, Ali Eren Beşerler ve Süper Lig oynamış birçok oyuncunun bir arada olduğu organizasyon. Ekim ortaları gibi yaptığımız bu organizasyon, nisan başında da Türkiye şampiyonası olarak yapıyoruz yine Antalya’da. Sporcu sağlığı, insan sağlığı, 40 yaş üstündeki insanlar için çok daha önemli. Hele pandemi sürecinde daha korunaklı, güçlü olabilmek adına spor yapıyoruz. Bu dönem için de çok önemli bir katkı bence insanlarımıza” ifadelerini kullandı.

Ali Eren Beşerler: “Güzel bir etkinlik oluyor”
Elit Master Lig Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren Beşerler ise asıl amaçlarının yeni dostlar edinmek olduğunu söyleyerek, “Bir ligimiz var onu düzenliyoruz, bir de ülkenin farklı şehirlerinden gelen takımlarımızı bir arada bulundurup onları tanıştırmak için özel bir turnuva düzenliyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor hem tatil için hem spor yapmayı seven arkadaşlarımız için de sosyal bir etkinlik haline geldi. Amaç burada yeni dostlar edinmek ve spor yapmak. Çok eskiden göremediğiniz arkadaşlarınızla burada karşılaşıyorsunuz. Keyifli bir ortam oluşuyor ister istemez. Herkesin hoşuna gidiyor, her sene herkes nisan ayı veya eylül, ekim ayı olduğunda turnuvalara gitmek için hazırlıklarını yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Binali Kartal: “Elit Masterlar içinde olduğum için çok mutluyum”
Güzel bir oluşumun içinde yer aldığını belirten Elit Master Lig Tahkim Kurulu Başkanı Binali Kartal, “Geçmişte futbol oynamış çok değerli insanları bir araya getiriyoruz tekrar. Onlar bu güzellikleri yaşıyorlar. Onlar yaşarken, ben bir eski hakem olarak onlarla birlikte geçmişteki günleri yad ediyorum. Keza hala sahadan ayrılmamaları da gelecekteki futbolculara da ön ayak oluyorlar. Bu yüzden olması gereken bir aktivite. Avrupa’da, dünyada var, ülkemizde de çok hızlı şekilde büyüyor. Elit Masterlar içinde olduğum için de çok mutluyum. Bir nebze daha diğerlerinden güvenli bir lig olduğum için buradayım. Tahkim Kurulu başkanlığı yapıyorum. Geçmişteki bilgi ve birikimlerimizi burada aktarıyoruz. O yüzden de çok mutluyum” açıklamasını yaptı.

Abdulkadir Çiçek: “Keyifli, kaliteli bir turnuva oldu”
Bakırköy Çamlık Masterlar takımı kurucusu Abdulkadir Çiçek de Elit Master Lig Sonbahar Master Cup’ta emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı. Çiçek, “Keyifli, kaliteli bir turnuva oldu. Bu pandemi döneminde bu şekilde bir organizasyonla insanları bir araya getirmek takdir edilecek bir davranıştı. Eskiden top oynamış futbolcular, bu mesleğin içinden gelmiş insanlar birbiriyle bir kez daha münasebet kurma şansı elde etti. Asıl önemli olan da buydu. Bunun için tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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