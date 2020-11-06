Kaş’a kreş ve gündüz bakımevi

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Kaş Belediyesince ilçede 100 çocuk kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi yapım çalışmasına başlandı.

685 metrekarelik kapalı alandan oluşan Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, iki katlı inşa edilecek ve tamamlandığında 100 çocuğa hizmet verecek. Çalışma kapsamında arsa üzerinde 5 derslikli kreş ve gündüz bakımevinin yanı sıra, etkinlik odası, yemekhane, idari odalar ile 670 metrekarelik bahçe ve çocuk oyun grubu kurulacak. İhalesi gerçekleştirilen proje çalışması, 2021 yılı şubat ayında tamamlanacak.

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