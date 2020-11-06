Motosikletle iş yerine ateş eden şüphelilerden biri yakalandı



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen ağustos ayında motosikletle geldikleri iş yerine tabancayla ateş ederek iki kişinin yaralanmasına neden olan 2 şüpheliden F.Ç., tutuklandı.

Olay, geçen 26 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında, Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Yüzleri maskeli iki şüpheli, motosikletle bir otelin altında bulunan butiğin önüne gelerek, ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, kaçtı. Olay anında butiğin önünde bulunan ve kurşun isabet eden Ömer Taşdelen (29) ile Engin Demir, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavileri kısa sürede tamamlanan 2 yaralı taburcu edildi.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin F.Ç. (18) ve motosikleti kullanan A.M. olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden F.Ç., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen Y.T. ve A.M.'yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2020-11-06 12:09:20



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