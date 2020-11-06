“Deprem çocuklarda ve bebeklerde depresyona neden olabilir” Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu: “0-3 yaş grubuna daha fazla önem verilmeli. Çocuklarda ve bebeklerde depremden sonra depresyon görülebilir” “İleride depremi hatırlatacak herhangi bir travma belirtileri ya da uyku sorunu ortaya çıkabilir, belirtilerin uzaması halinde ruhsal destek alınmalıdır”

İzmir’de yaşanan ve tüm Türkiye’yi sarsan depremin ardından çocuklarda oluşabilecek ruhsal problemlerle ilgili açıklamada bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, özellikle 03 yaş grubuna daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, çocukların bu durumu hissettiğini ve bebeklerde bile depresyonun görülebildiğini söyledi.

Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, deprem sonrası çocuklarda oluşabilecek ruhsal problemlere dikkat çekerek, konuyla ilgili ebeveynlere önemli mesajlar verdi. Ruhsal sıkıntının çocukta oluşturduğu problemlere değinen Doç. Dr. Nasıroğlu, bir üst grup olan 36 yaş arası çocukların ise yaşanan depremden kendilerini sorumlu tutabileceklerini ifade ederek, bu yaş grubundakilerin dünyadaki herhangi bir olayın kendi etrafında döndüğünü düşündüğü için yaptığı bir eylemden dolayı depremin yaşandığını düşünebileceğini vurguladı. Böyle bir durumda ebeveynin asla yalan söylememesi, yaşanan olayı çocuğun anlayabileceği dille anlatılmasının faydalı olacağını kaydeden Nasıroğlu, çocuk ve aile arasındaki temel güven ilişkisinin gelişmesinin ilerde var olabilecek travmatik belirtilerin azalması ya da ortaya çıkmasını engelleyebileceğini vurguladı.

Deprem sonrası pek çok çocuğun ruhsal belirtiler sergileyebildiğini ifade eden Nasıroğlu, “İleride depremi hatırlatacak herhangi bir travma belirtileri ya da uyku sorunu ortaya çıkabilir, belirtilerin uzaması halinde ruhsal destek alınmalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.