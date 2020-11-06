Yıldız Kenter Sahnesi 'Takıntılar' oyunuyla 'Perde' dedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), yenilenen ve adı ‘Yıldız Kenter Sahnesi’ olarak değiştirilen salonunun açılışını ‘Takıntılar’ adlı oyunla yaptı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi eski hizmet binası içinde yer alan ve baştan aşağı yenilenen Kültür Salonu’nun ismi Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından ‘Yıldız Kenter Sahnesi’ olarak değiştirilmişti. 2016 yılından bu yana tadilat nedeniyle kapalı olan salon, yenileme çalışmalarının ardından “Yıldız Kenter Sahnesi” adıyla yeniden tiyatroseverlerin hizmetine sunuldu. Yıldız Kenter Sahnesi’nin perdesi AŞT’nin ‘Takıntılar’ adlı oyununun prömiyeri ile açıldı. Oyunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ve tiyatro severler izledi.



Yenilenen salonda ilk oyun

Pandemi tedbirleri kapsamında oyun öncesi ateş ölçümü yapılarak ve maskeli salona alınan vatandaşlar koltukları bir boşluk bırakacak şekilde oturdu. 273 koltuk kapasitesine sahip yeni salonda pandemi nedeniyle 136 seyirci oyunu izleyebildi. Tek perdelik ‘Takıntılar’ adlı oyunda zaman zaman günlük hayatı olumsuz etkileyen takıntılar yer yer mizahi bir dille seyirciye sunuldu. Büyük beğeni toplayan oyun sonunda AŞT’li oyuncuların performansı tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı. Laurent Baffie’nin yazdığı bir Fransız komedisi olan ‘Takıntılar’ın yönetmenliğini Deniz Hamzaoğlu yapıyor.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, yaptığı konuşmada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” sözü ışığında hareket ederek Antalya’nın hafızasında önemli bir yere sahip olan salonun yeni adı ve yenilenen sahnesiyle kente kazandırıldığını söyledi. Hacıarifoğlu, şöyle konuştu: “Başkanımız Muhittin Böcek göreve gelir gelmez bu salonun Antalya’ya yakışır hale gelmesi için talimat verdi. Baştan aşağıya yenilenen salonumuz adına ve Antalya’mıza yakışır hale geldi. Salon teknik alt yapısı, seyirci koltukları, ışık ve aydınlatma sistemleri yenilenerek modernize edildi. Salonda engelli bireylerin oyunları izleyebilmesi adına düzenlemeler yapıldı. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan ve 62 yılını tiyatro sahnesinde geçiren usta oyuncumuz Yıldız Kenter’in adı sahnemize çok yakıştı"



“Yaşasın sanat yaşasın tiyatro”

Pandemi önlemleri nedeniyle tiyatroların zor günler geçirdiğini belirten Hacıarifoğlu, Antalya’nın sanat dostu bir şehir olduğunu ifade ederek, “Antalya’mızın değerli sanatseverlerinin tiyatro oyuncularımızı yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Başkanımız Muhittin Böcek’in dediği gibi sanata ve sanatçıya saygı duyan bir anlayışla perdeleri açık tutmaya devam edeceğiz. Yaşasın sanat yaşasın tiyatro” dedi.



Emek plaketi

Başkan Vekili Hacıarifoğlu gecede, Antalya Belediye Tiyatrosu’ndan Antalya Şehir Tiyatrosu’na uzanan yolculuğunda belediye tiyatrosuna emeği bulunan tüm sanat yönetmenleri adına Abdullah Sürekli’ye plaket verdi.

AŞT, haftada 3 gün Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yetişkin oyunları sahneleyecek. Bu sezon Takıntılar ve Kadife Çiçekleri adlı oyunlar seyirci ile buluşacak.



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