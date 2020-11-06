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Golfmat Amatör Golf Turnuvası başladı

DHA

Golfmat Amatör Golf Turnuvası başladı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Antalya'nın Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Golfmat Amatör Golf Turnuvası, yarın sona erecek.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulüp sahalarında 3 gün sürecek Golfmat Amatör Golf Turnuvası'na Rusya, Ukranya ve Hırvatıstan'dan 50 golfçü katılıyor. Golfmat Travel ve National Golf Kulüp Müdürü Bekir Kara, turnuvanın çarşamba günü başladığını belirterek, "Cumartesi günü sona erecek. Turnuvamız 3 raund üzerinden oynanıyor. Her iki golf sahasında oynanıyor. Pandemiden dolayı zor bir dönemden geçiyoruz. Katılımcıların yüzde 90'ı Rusya'dan. Ağırlığın Rusya'dan olmasının bir sebebi de uçuşların devam etmesi. İngiltere, Avusturya ve Almanya'dan pandemi dolayısıyla gelemediler. İnşallah pandemi biter. Şu anda golf, turizmde en çok etkilenen sektör oldu. Çünkü Eylül, Ekim, Kasım ayları golf sezonunun en yoğun olduğu aylar. Bahar sezonunda inşallah her şey düzelir ve golfçüler ülkemize gelebilir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Turnuvadan detay görüntüler
Bekir Kara'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-11-06 13:11:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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