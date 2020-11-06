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CW Enerji'nin hedefi, dünyada 'Made in Turkey' CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan: "190 dünya ülkesine ihracat yapmayı hedefliyoruz" "Balkon güneş enerjisi sisteminin çok rağbet göreceğini düşünüyorum, 300 ile 700 dolar arasında maliyeti var, 7 yılda geri dönüşümü oluyor" "Yeni fabrikamız 165 milyona mal oldu, bu yılki ciromuz 450 milyon civarında, seneye ise 100 milyonun üstü yeni yatırımlarla girmek istiyoruz" "Kanada’da bir kişi güneş enerjisi yapmayı düşündüğünde elektrik mühendisi ona, 'Türk malı al, onlar en iyisidir' dedirtebilirsek görevimizi yapmış olacağız, hedefimiz bu"

İHA

CW Enerji'nin hedefi, dünyada 'Made in Turkey' CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan: "190 dünya ülkesine ihracat yapmayı hedefliyoruz" "Balkon güneş enerjisi sisteminin çok rağbet göreceğini düşünüyorum, 300 ile 700 dolar arasında maliyeti var, 7 yılda geri dönüşümü oluyor" "Yeni fabrikamız 165 milyona mal oldu, bu yılki ciromuz 450 milyon civarında, seneye ise 100 milyonun üstü yeni yatırımlarla girmek istiyoruz" "Kanada’da bir kişi güneş enerjisi yapmayı düşündüğünde elektrik mühendisi ona, 'Türk malı al, onlar en iyisidir' dedirtebilirsek görevimizi yapmış olacağız, hedefimiz bu"

CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, geleceğin enerjisinin güneş olduğunun altını çizerek, "Bir Türk malı oluşturmak istiyoruz. 'Bir Türk malı kırılmaz, verim kaybetmez, bozulmaz, en sağlam dayanır, en iyidir' dedirtmek istiyoruz. Kanada’da bir kişi güneş enerjisi yapmayı düşündüğünde elektrik mühendisi ona, 'Türk malı al, onlar en iyisidir' dedirtebilirsek görevimizi yapmış olacağız, hedefimiz bu" dedi.
CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımda, yapımı tamamladıkları 42 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu ve 165 milyona mal olan yeni fabrikada basın toplantısı düzenledi.
Sarvan, CW Enerji olarak 16 ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizerek, tek rakiplerinin Çin olduğunu söyledi. 16 ülkeye güneş paneli ihraç eden tek ülke olduklarının altını çizen Sarvan, “Biz de ülkemizin tek ihracat yapan firmasıyız. Bu sektörde Çinliler tek rakibimiz. Bu yeni fabrikayı tamamladık ve yatırım yaptık. Bizim hedefimiz parayla alakalı değil, bizim işimiz başarı, ihracat yapmak” ifadelerini kullandı.

"Depomuzu kurduk"
İhracat hedefinin Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu vurgulayan Sarvan, “Almanya’nın München kentine depomuzu kuruyoruz. Burada üretiyoruz, München’de depoyu kurduk. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Önceden orada üretip 'Made in Germany' diye satıyordum, şimdi burada üretip yurt dışına satacağız” diye konuştu.
İki bin metrekarelik alanı şimdi 42 bin 500 metrekarelik alana ulaştırdıklarını kaydeden Tarık Sarvan, “700 çalışanımız var. Cari noktamız 1000’e yakın, bayimiz 300 civarında” dedi.

"İhraç ürünleri yerli ve milli olmalı"
Günümüzde herkesin sanayici olmak istemediğinin altını çizen Sarvan, “8 saat çalışayım, aileme zaman ayırayım diyor. Ama sanayici olursan 724, 365 gün işinle yatıp işinle kalkıyorsun. Ürettiğin ürünü ihraç etmen çıkartman lazım. Bunu nasıl dışarı satarım buna bakman lazım. Yurt dışında bir yere gelebilmemiz için, onlarla mücadele edebilmek için onlarla aynı şeyleri konuşabilmek ve para birimlerine de ihtiyacımız var. İhracat yaparsak eğer o zaman bu para birimimiz daha çok değerlenecek. İhraç ürünlerini daha yerli ve millileştirmeliyiz. Bunu tüm sanayicilerimiz yapabilir” ifadelerine yer verdi.

"Üretmeye devam"
Sarvan, Türkiye’de 50'ye yakın panel firmasından 20’sinin faaliyetlerine devam ettiğini aktararak, kendilerinin pandemi sürecinde ne kısa çalışma ödeneğine ne de personel çıkartmaya gittiklerine değinerek, tam tersi üretmeye istihdama devam ettiklerini kaydetti.

"Antalya'da güneş şehri"
CW Enerji olarak 10 yılı geride bıraktıklarını aktaran Tarık Sarvan, “Coğrafyamızda en ucuz elektriği kullanan ülkelerden birisisiyiz. En büyük şansımız Antalya. Almanya’da Freiburg güneş şehri seçilmiş. Antalya’mız da Türkiye’nin dünyanın güneş şehri olabilir. Biz bu topraklarda serayı, turizmi güneşimiz sayesinde görüyoruz. Turistler de çok güzel güneşimiz olduğu için geliyorlar. Antalya’da bayağı bir işimiz var” şeklinde konuştu.

"42 bin 500 metrekarelik örnek fabrika"
Tarık Sarvan, CW Enerji’nin 2010 yılında kurulduğunu belirterek, Türkiye’ye Almanya’dan geldiklerini söyledi.
2007 yılından bu yana kendisinin güneş enerjisi panelini ürettiğini dile getiren Sarvan, “Türkiye’de ilk geldiğimizde 2 bin metrekare alanda panel üretmeye başladık. Şu anki fabrikamız ise 42 bin 500 metrekare kapalı alan ver ayrıca yakın noktada, 7 bin metrekare depomuz var. CW Enerji’nin 700 çalışanı var, teknolojiyi takip ediyoruz. 20 Arge mühendisimiz, aynı zamanda hücre geliştiriyoruz. 450 watt panelleri üretiyoruz. Mühendislik yapıyoruz, proje geliştiriyoruz. Türkiye’deki ağımızı kurduk. Anadolu'daki bir elektrik dükkanında panelimizi, akü şarj kontrolünü ve alt yapıyı verebilecek hale geldik” dedi.

"190 ülke hedefi"
3 bin metrekarelik alanda 180 beyaz yakalı, 55 elektrik ve enerji mühendisi çalıştığını vurgulayan Sarvan, "190 dünya ülkesine ihracat yapmayı hedefliyoruz. 20 ülkede çalışmalarımız oluştu. 40 ülkeye ihracatımız var. Bazı ülkelere küçük bazda satışlarımız var. 190 ülkeye de güneş enerjisi zamanla gireceğine inanıyoruz. Diğer üretici arkadaşlarımızla birlikte 190 ülkeye girmek istiyoruz” diye konuştu.

"Örnek model"
Sarvan, mevcut fabrikadaki iş modelinin Türkiye’de ve dünyada bir örneği olmadığının altını çizerek, "Aynı bünyede hem proje geliştiren hem mühendislik yapan, mevzuatlara hakim olan, panel üreten, bayilik ağını veren ciddi bir teknik servis ağına sahip bir firma model yok. O yönden ciddi alt yapımız var" dedi.

"Tek rakip Çin"
Güneş enerjisi alanında tek rakiplerinin Çin olduğunun altını çizen Sarvan, “Uygun maliyetlerden dolayı bizden daha ucuza mal edebiliyorlar. Biz de kendi ülkemizde işimizi dört dörtlük yapacağız. Bütün alt yapıyı iyi hazırlamalıyız. İşimizi hızlı halletmeliyiz. Artık gözümüzü açmamızın zamanı geldi. Bazı girişimcilerle olmuyor. Daha hızlı olmalıyız. Biz hızlanırken rakiplerimiz daha da hızlanıyor. Burada daha uygun maliyete kaliteli ürün üretirsek yurt dışı ile rekabetimiz artacaktır. Ardından ihracat ihracat ihracat” diye konuştu.

"Güneşe yatırıma davet"
Geleceğin enerjisinin güneş enerjisi olduğuna değinen Tarık Sarvan, “Günümüzde 13 terewatt enerji üretiyor ve tüketiyoruz. 2050 yılına geldiğimizde 10 terewatt daha enerjiye ihtiyacımız var ekstra. Bunu sağlamak için her gün 1 gigawatt enerji santrali, atom santrali kurmamız gerekir. Atom santrali ile de olacak bir şey değil. Bunu hızlı kurmamız gerekir. Güneş enerjisinde 120 bin terewatt kaynak var dünyada. Güneş enerjisi fazlasıyla kainata yetiyor. Bunu karşısında hiçbir lobi duramaz. Ülkemiz de güneş enerjisinin farkında. Her tüketim noktası olan vatandaşlarımız cephelerine ve çatılarına güneş enerjisi koyabilecek duruma geldi. Bütün yatırımcılarımızı güneşe yatırıma davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Balkonlara güneş enerjisi"
Apartmanda yaşayanlar için balkonda kullanılmak üzere de bir sistem geliştirdiklerinin altını çizen Sarvan, “Balkonik sistem. Balkonlara güneş panellerimizi koyup, akıllı invertörleri de yerleştiriyoruz, en yakın prize takıp buzdolabı ve çamaşır makinesine yetecek bir sistem geliştirdik. Çok yakında bayilerimizden temin edilebilecek. Denemeler yapılıyor. Çok rağbet göreceğini düşünüyorum. 300 ile 700 dolar arasında maliyeti var, 7 yılda geri dönüşümü oluyor” değerlendirmesini yaptı.

"Türk markası"
Yeni fabrikasında fuar alanı dahi olduğunu kaydeden Sarvan, “Bir Türk malı oluşturmak istiyoruz. 'Bir Türk malı kırılmaz, verim kaybetmez, bozulmaz, en sağlam dayanır, en iyidir' dedirtmek istiyoruz. Bu yüzden gece gündüz çalışıyoruz. 2030 yıl sonra araba denilince nasıl Almanya geliyorsa, güneş enerjisin sisteminde de Türkiye gelsin. Kanada’da bir kişi güneş enerjisi yapmayı düşündüğünde elektrik mühendisi ona, 'Türk malı al onlar en iyisidir' dedirtebilirsek görevimizi yapmış olacağız, hedefimiz bu" dedi.

"Gelecek yıl yatırım hedefi 100 milyon ve üstü"
Yeni fabrikanın 165 milyonluk bir yatırımla tamamlandığını kaydeden Sarvan, bu yılki cirolarının 450 milyon civarında olduğunu, seneye ise 100 milyonun üstü yeni yatırımlarla girmek istediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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