Antalya'da FETÖ/PDY firarisi 2 kişi yakalandı

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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında firari iki kişi yakalandı.

Antalya Ağır Ceza İlamat Masasının yakalama emri ile aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile Isparta Yerel İlamat Masasının yakalama emri ile aranan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslar cumhuriyet savcısının talimatıyla haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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