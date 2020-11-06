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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da sahte para ve uyuşturucu operasyonu

İHA

Antalya'da sahte para ve uyuşturucu operasyonu

Antalya'da polisin yaptığı uyuşturucu ve sahte para operasyonunda iki kişi gözaltına alındı, sahte 2 bin 710 TL ile 532 dolar, 55 euro ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde Kiriş Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen “Parada Sahtecilik” olayıyla ilgili, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırma başlatıldı. Markette sahte para ile alışveriş yapan Türkmenistan uyruklu B.A.’nın Kiriş Mahallesi'nde bulunan bir otelde konakladığı tespit edildi. B.A.’nın üzerinde ve odasında yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 400 TL ile 150 Dolar, yaklaşık 1,6 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli B.A.'nın sahte paraları Türkmenistan uyruklu T.A.’dan aldığını söylemesi üzerine Kemer ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan T.A.’nın odasında yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 2 bin 310 TL, 382 Dolar, 55 Euro banknot ile 'A4' diye tabir edilen uyuşturucu madde, toplam 24,9 gram ağırlığında 3 ayrı pakette eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet dijital hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan folyo, pipet, özel düzenekli çakmak, 1 adet kalem kamera ele geçirildi.
Yakalanan iki kişi yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.A. hakkında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanırken, T.A. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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