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Kepez’den Kurtuluş Savaşı kahramanlarına vefa Kurtuluş Savaşı’nın kahraman isimleri, Kepez ilçesinde yaşayacak.

İHA

Kepez’den Kurtuluş Savaşı kahramanlarına vefa Kurtuluş Savaşı’nın kahraman isimleri, Kepez ilçesinde yaşayacak.

Kepez Belediye Meclisi’nde, Milli Mücadele şehitleri ‘Antalyalı Hakkı Çavuş ile Albay Reşat Çiğiltepe’ isimlerinin uygun bir sokağa verilmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi. Kurtuluş Savaşı’nın kahraman isimleri, Kepez ilçesinde yaşayacak.
Kepez Belediye Meclisi’nin, Kasım ayı olağan toplantısı yapıldı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında, pandemi kuralları çerçevesinde toplanan mecliste, 21 yazılı, 3’ü önerge olmak üzere 24 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Tütüncü’den İzmir’e geçmiş olsun mesajı
Başkan Hakan Tütüncü, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketine değinerek, “İzmir depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralıları vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. İzmir'e ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadesini kullandı.
Kepez Belediye Meclis üyeleri de, Mart ayı huzur haklarını, İzmirli depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Meclis, daha sonra İzmir'in, Yunan işgalinden kurtuluşu sırasında 9 Eylül 1922 günü şehit düşen Antalyalı Hakkı Çavuş’un ve Büyük Taarruz’da Çiğiltepe'yi söz verdiği saatte alamaması üzerine intihar etmiş olan Albay Reşat Çiğiltepe’nin isimlerinin ilçede uygun bir sokağa verilmesi talebini görüştü.

Tütüncü’den Antalyalı Hakkı Çavuş için sözlü önerge
Başkan Tütüncü, Eylül ayı toplantısında meclise, İzmir'in, Yunan işgalinden kurtuluşu sırasında 9 Eylül 1922 günü şehit düşen Antalyalı Hakkı Çavuş’un isminin uygun bir caddeye verilmesiyle ilgili sözlü önerge vermişti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu da, Büyük Taarruz sırasında Çiğiltepe'yi söz verdiği saatte alamaması üzerine intihar etmiş olan Albay Reşat Çiğiltepe’nin isminin uygun bir sokağa verilmesiyle ilgili önergesini Ekim toplantısında meclise sunmuştu.
Meclis İsim Tespit Komisyonu, önergeleri görüşerek, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki 4300, 3709 ve 4325 sokaklara ‘Antalyalı Hakkı Çavuş Caddesi’, Şafak Mahallesi 4254 Sokak’a da, ‘Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi’ isimlerinin verilmesini önerdi.
Komisyonun öneri raporu da, meclisten oybirliği ile geçti.

Kurtuluş Savaşı şehitlerin ismi Kepez’de yaşayacak
Oylamanın ardından bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, Kurtuluş Savaşı’nda bu ülkeyi ebedi Türk vatanı kılmak için canlarından vazgeçen şehitlerin isimlerini Kepez’de yaşatmaktan onur duyduklarını söyledi.
Antalyalı Hakkı Çavuş’un ve Albay Reşat Çiğiltepe’nin hatıralarının Kepez’in caddelerinde yaşayacağına işaret eden Tütüncü, “Şehitlerimizin, bu ülkeye hizmet etmiş büyüklerimizin isimlerini kalıcı eserlerimize vererek, Kepez’de yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.
Başkan Hakan Tütüncü, Eylül ayındaki meclis toplantısında da Antalyalı Hakkı Çavuş ve Albay Reşat Çiğiltepe isimlerinin caddeye verilmesi önerisiyle ilgili şunları söylemişti:

Antalyalı Hakkı Çavuş…
“Özellikle Kurtuluş Savaşımızın efsanevi günlerinde yaşamlarından vazgeçmiş ama bu ülkeyi milletimizin ebedi vatanı kılmak için mücadele eden büyüklerimizi anmak, onların isimleri ile şehrimizi güzelleştirmek bizi büyük bir memnuniyet veriyor. Cumhuriyet Halk Partisinin hassasiyetine de teşekkür ediyorum. 9 Eylül'de, İzmir'den düşmanın denize dökülmesi hadisesi Kurtuluş Savaş’ımızın en önemli dönüm tarihlerinden birisidir. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Antalyalı bir askerimiz de şehit olur. Adı, Antalyalı Hakkı Çavuş’tur. Hakkında çok az bilgi var. Fotoğrafı bile elimizde mevcut değil. Yerel Tarihçi Hüseyin Cimrin’in yazıları olmasa belki adına da bilmeyecektik.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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