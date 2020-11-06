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CW Enerji'den, pandemiye rağmen 165 milyon liralık fabrika yatırımı

DHA

CW Enerji'den, pandemiye rağmen 165 milyon liralık fabrika yatırımı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Türkiye'deki en büyük 500 ve 1000 firmasına arasına giren CW Enerji, dünya ekonomisini olumsuz etkileyen pandemiye rağmen 165 milyon TL'lik yatırımla, yeni güneş enerjisi panelleri üretiminin yapıldığı 42 bin metrekarelik fabrika kurdu.
Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Antalya'nın ulaşım avantajları nedeniyle, Münih'teki CW Enerji fabrikasını 2010 yılında Antalya'ya taşıyan ve 2 bin metrekarede üretime başlayan Tarık Sarvan, 10 yıl içindeki yeni yatırımlarıyla 2017'den itibaren Türkiye'nin en büyük 500 ve 1000 şirketi arasına girmeyi başardı.
YENİ FABRİKA 42 BİN METREKARE
Pandemi döneminde de yatırımlarını devam ettiren CW Enerji, 2 bin metrekare ile başlayıp yıllar içinde büyüttüğü üretim alanına 42 bin metrekarelik yeni fabrikasını ekledi. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 165 milyon TL'lik yeni yatırımla hayata geçirilen güneş enerjisi panel üretiminin yapıldığı, Antalya OSB birinci kısımda kurulan fabrikanın tanıtımını yaptı.
'GÜNEŞ AĞASI OLMAMIZ GEREKİYOR'
Türkiye'de ihracat yapan tek güneş enerjisi firması olduklarını belirten Tarık Sarvan, Türkiye'nin güneş enerjisi sistemlerinde dünyada söz sahibi olmasını hedeflediklerini söyledi. Aynı zamanda Elmalı güreşlerinin güreş ağası da olan Sarvan, "Güneş ağalığı denilince ağa olamadık ama olmamız gerekiyor. Herkes sanayici olmak, o riski almak istemiyor. Sanayici olmak 7-24, 365 gün işinizle yatıp, kalkıyorsunuz ve düşünmek zorundasınız" dedi.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ CEPHEDE PANEL KULLANILDI
Güneş enerjisi panel üretimi yapılan fabrikanın çatı ve cephesinde toplam 3 megavat güneş enerjisi panelleri bulunduğunu açıklayan Tarık Sarvan, Türkiye'de ilk kez cephede güneş enerjisi sistemi kurulu fabrika olduğunu kaydetti. Sarvan, fabrikanın aylık elektrik tüketiminin 400 bin TL civarında olduğunu, bunun 200 bin lirasını güneş enerjisinden elde ettikleri elektrik enerjisiyle karşıladıklarını kaydetti.
MÜNİH'TEN SÖKÜP GELDİ
Şirketi 10 yıl önce 100 bin TL sermaye ile kurduklarını, asıl sermayesinin ise Münih'ten taşıdığı makineleri olduğunu anlatan Sarvan, "Biz şu an Münih'te depo kurduk. Fabrikamızı Münih'ten söktük getirdik ve şu an Münih'e satış yapıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyorum, parayla ölçülemez. İhracatta hedefimiz Avrupa ülkeleri. Cam, alüminyum gibi birçok ürünü yerli firmalardan alıyorum. Hücre için de Kalyon Grup yatırıma başladı. Daha da yerlileştirip buradan yurtdışına satacağız" dedi.
GELECEĞİ ÇOK PARLAK
Dünyada bugün tüm insanlığın kullandığı enerji tüketim ve üretiminin 13 teravat, 2050'deki ihtiyacın ise 23 teravat olacağına dikkat çeken Sarvan, bunu da karşılayabilecek en temiz ve tek yolun, 120 bin teravat kapasitesi olan güneş enerjisi olduğunu kaydetti. Sarvan, "Dünyada hiçbir lobi ve yapı güneş enerjisinin yönünde duramaz. Güneş enerjisinin geleceği çok parlak" diye konuştu.
700 KİŞİ İSTİHDAM
Antalya'daki ilk yatırım 2 bin metrekareyken, sonrasında 4-6 bin metrekarelere çıktıklarını anlatan Sarvan, yeni yatırım fabrikanın ise 42 bin metrekare olduğunu açıkladı. 700 kişinin istihdam olduğunu söyleyen Sarvan, 1000'e yakın cari noktayla da 3-4 bin kişinin ekmeğine dokunduklarını dile getirdi. Türkiye'de bugün elektrik tüketiminin yüzde 1'inin güneş enerjisinden karşılanmadığına dikkat çeken Sarvan, yeni kanunlarla artık herkesin evi ve iş yerinin çatı, cephe veya balkonuna bu sistemi kurabileceğini, 5-6 yılda maliyetin karşılandığını anlattı.
25 YIL GARANTİLİ PANEL
Panellerin garanti süresinin 25 yıl, kullanım ömrünün 60 yıla yakın olduğunu aktaran Sarvan, lityumiyon pillerle depolama sorununun da artık çözüldüğünü kaydetti. Sarvan, "Düne kadar 1 megavat santrali 1 milyon dolara kurarken, bugün 1 mw santrali lityum iyon bataryayla birlikte 1 milyon dolara kuruyoruz. Artık güneşten 7-24 beslenebiliriz" dedi.
2021 YATIRIM HEDEFİ EN AZ 100 MİLYON TL
Cironun yüzde 6'sını Ar-Ge'ye ayırdıklarını anlatan Sarvan, "Bu seneyi 450 milyon TL ile kapatmayı planlıyoruz. Kar oranı brütte yüzde 15. Şu an üretimde yerli malı kullanım oranı yüzde 56. Yeni bir ürün üzerinde çalışıyoruz, onunla birlikte hedefimiz yüzde 82. İhracatımız yüzde 16, 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemiden dolayı böyle, pandemi olmasaydı yüzde 30'lar rahat vardı. Hedefimiz yüzde 70. 2021 içinde en az 100 milyon TL üzerinde yatırım planlıyoruz" dedi.DHA-İş Dünyası Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-11-06 16:52:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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