Vali Yazıcı: “Ocak ayından bu yana 3 milyonun üzerinde misafir ağırladık” Kazakistan Büyükelçisinden Vali Yazıcı’ya ziyaret

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’i makamında kabul etti. Kent hakkında Saparbekuly’a bilgiler veren Yazıcı, “Ocak ayından bugüne kadar şehrimizi 3 milyonun üzerinde yabancı misafir ziyaret etti” dedi.

Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Saparbekuly, Vali Ersin Yazıcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Türkiye'nin Kazakistan ile siyasi, kültürel, ticari, ekonomik çok derin ilişkileri olduğunu belirtti.

“Antalya’mız turistler için en güvenli destinasyonlardan biri”

Yaşanan pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve Antalya’da da sıkı tedbirlerin alındığını belirten Vali Yazıcı, “Çalışmalarımızda her zaman önce sağlığa önem verdik. Tüm konaklama tesislerimize "Güvenli Turizm Sertifikası" alması zorunluluğu getirdik. Bu sebeple korona virüs önlemleri otellerde üst düzeyde uygulandı. Bu sayede hem misafirlerimiz otellerde mağdur olmadı hem de gönül rahatlığıyla tatillerini geçirebildikleri bir ortam sağlandı” diye konuştu.

Turizm sektörü korona virüs sınavından başarıyla geçti

Pandemi döneminin de değerlendirildiği ziyarette Vali Yazıcı, “Antalya’da bütün sektörlerin turizm ile dolaylı ya da direkt ilişkisi var. Riskleri yöneterek bu süreci iyi geçirdik. Turist sayısının azalması esnafımızı ve şehir ekonomisini kötü etkiledi. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatıp yeni başarılara imza atacağız” dedi.

“Türkiye Kazakların ikinci vatanı”

Antalya'da çok sayıda Kazak vatandaşının yaşadığını belirten Büyükelçi Saparbekuly, Türkiye'nin Kazakların ikinci vatanı olduğunu belirtti. Pandemi dönemi öncesi yıllık ortalama 500 bine yakın turist geldiğini belirten Saparbekuly, pandemi sonrası charter uçuşlarıyla ilgili problemlerin kısa sürede çözüleceğini de umduğunu belirtti.

Ziyaretin sonunda pandemi dönemine rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Vali Yazıcı, “Ocak ayından bugüne kadar şehrimizi 3 milyonun üzerinde yabancı misafir ziyaret etti. Kazak turistleri de dünya şehri Antalya’mızda ağırlamaktan mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

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