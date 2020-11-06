Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Ercan Ç.´nin (24) kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen F.Ç.´ye (34), ardından ağaca çarparak yanmaya başladı. F.Ç. ağır yaralanırken, sürücü ise hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sabancı Bulvarı üzerinden 42 DD 703 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ercan Ç., Antalyaspor Altgeçidi´nden çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil o sırada kaldırımda yürüyen F.Ç.´ye çarptı. Ardından kaldırımdaki ağaca çarpan otomobil tekrar yola savrularak yanmaya başladı.

Kazayı görenler yangın tüpleriyle yanan araca müdahale ederken, kaldırımda yaralı halde yatan F.Ç.´ye de ilk müdahaleyi yine çevredekiler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı F.Ç.´yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Yanan araç ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza sırasında hurdaya dönen otomobilden sürücü Ercan Ç. yara almadan çıkarken, araçta bulunan Seher D. (23) ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayı haber alan F.Ç.´nin yakınları ise kaldırıma oturarak uzun süre gözyaşı döktü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-11-06 23:51:58



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