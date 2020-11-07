Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı

DHA

Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı


Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)ANTALYA'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, sebze ve meyvede üretimi ortalama yüzde 30 düşürdü. Düşen üretim, fiyatlara artış olarak yansıdı. Fiyatların ortalama 2 kat arttığı kaydedildi.
Türkiye'nin yaş sebze meyve ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı örtü altı üretim merkezi Antalya'da, pazar tezgahlarında ve toptancı halinde fiyatlar cep yakıyor. Toptancı halinde sebze ve meyvelerin fiyatlarının yüksek olmasını, yazın sıcak seyreden havaların sonbaharda da etkisini göstermesi sonucu verimin düşmesine bağlayan Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, domatesin fiyatının bu nedenle yüzde 100'ün üzerinde arttığını söyledi. Sebze ve meyve grubunun tamamında artış gözlendiğini ifade eden Yılmaz, "Sebze ve meyvelerimizde hava sıcaklığından dolayı verim düştü. Özellikle domateste. İlk döllemelerde sayıda ve tonajlarda düşme yaşandı. İlk zamanlarda 10 kilogram toplarken, şimdi 5 kilogram toplamaya başladılar. Bu da ister istemez fiyatına yansıyor" dedi.
Geçen yıl böyle bir sorun olmadığını ve domatesin fiyatının 1 lira civarında olduğunu kaydeden Yılmaz, "Yüzde 30'luk kayıp var. Geçen yıl 1 TL civarındaydı domatesin kilosu, bu yıl 2 lira civarında. İhracatta sorun yok. Özellikle Irak pazarı açıldı, domates ihraç ediyoruz" diye konuştu.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 AZALMA VAR
2020 yılı üretim endeksleri incelendiğinde ekim ayı baz alındığında, bir önceki aya göre yüzde 6,88, sebzede yüzde 22,28 ve meyvede yüzde 6,69'luk artış gözlenirken, bu rakam geçen yıla göre yıl bazında değerlendirildiğinde ciddi düşüş dikkati çekti. Geçen yılın aynı ayında domateste yüzde 52,78, sebzede yüzde 42,15, meyvede ise yüzde 33,73 yıl bazında azalma olduğu görüldü.
BİBERİN FİYATI 3 LİRAYA DÜŞTÜ
Semt pazarlarında ise tezgahta satış yapan pazarcılar ürünlerin yeteri kadar ilgi görmediğinden yakındı. Vatandaşın pazara gelmediğini belirten pazar esnafı, halden aldıkları fiyatın üzerine çok az miktarda kar koyup, ürünü zor da olsa satmaya çalıştıklarını söyledi. 
Biberin 4-5 liralardan 3 liraya düştüğünü anlatan pazarcı esnafı Yusuf Tüzün, fiyatların normal olduğunu, havalar nedeniyle ürün azalınca fiyatların da bazı ürünlerde arttığını anlattı.
Bir başka esnaf Sebahattin Dinçer, fiyatların Antalya'da diğer illere göre normal olduğunu belirtti. Alışverişin pek fazla olmadığını da anlatan Dinçer, "Havalar sıcak olunca fiyatlar biraz yüksek. İstanbul'a göre uygun ama Antalya'da da geçen aya göre fiyatlar biraz daha yüksek" dedi.
TOPTANCI HALİNDE FİYATLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde sebzemeyvelerin en düşük fiyatları incelediğinde 2 liranın altında soğan, salatalık ve kabağın olduğu dikkati çekti. Sebze meyvelerin en düşük kilogram fiyatları ise şöyle sıralandı:
"Domates 2,50, sivri biber 3, kapya biber 2,50, dolma biber 2,10, fasulye 5,50, salatalık 1,20, kabak 1,80, karnabahar 4, patates 2, patlıcan 2, pırasa 2,50, soğan 1 TL."DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-11-07 08:07:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi
YEREL HABERLER Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
YEREL HABERLER Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye ...
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı Kaldırımdaki yayaya çarpan otomobil, ağacı da devirerek takla atıp alev aldı
YEREL HABERLER Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil ...
Vali Yazıcı: “Ocak ayından bu yana 3 milyonun üzerinde misafir ağırladık” Kazakistan Büyükelçisinden Vali Yazıcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Ocak ayından bu yana 3 milyonun ...
Manavgat’ta orman yangını Orman yangınında 5 dönüm arazi zarar gördü
YEREL HABERLER Manavgat’ta orman yangını Orman yangınında 5 dönüm ...
Çavuşoğlu: ABD'de kim seçilirse seçilsin Türkiye olarak aynı anlayışla yaklaşacağız
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: ABD'de kim seçilirse seçilsin Türkiye ...
CW Enerji'den, pandemiye rağmen 165 milyon liralık fabrika yatırımı
YEREL HABERLER CW Enerji'den, pandemiye rağmen 165 milyon liralık ...
Kepez’den Kurtuluş Savaşı kahramanlarına vefa Kurtuluş Savaşı’nın kahraman isimleri, Kepez ilçesinde yaşayacak.
YEREL HABERLER Kepez’den Kurtuluş Savaşı kahramanlarına ...
İklim Değişikliği ve Tarım Webinar’ı düzenlendi
YEREL HABERLER İklim Değişikliği ve Tarım Webinar’ı düzenlendi
Antalya'da sahte para ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da sahte para ve uyuşturucu operasyonu
Büyükşehirden kavşak çalışması sebebiyle kapalı yol uyarısı
YEREL HABERLER Büyükşehirden kavşak çalışması sebebiyle kapalı yol ...
Antalya'da FETÖ/PDY firarisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ/PDY firarisi 2 kişi yakalandı
CW Enerji'nin hedefi, dünyada 'Made in Turkey' CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan: "190 dünya ülkesine ihracat yapmayı hedefliyoruz" "Balkon güneş enerjisi sisteminin çok rağbet göreceğini düşünüyorum, 300 ile 700 dolar arasında maliyeti var, 7 yılda geri dönüşümü oluyor" "Yeni fabrikamız 165 milyona mal oldu, bu yılki ciromuz 450 milyon civarında, seneye ise 100 milyonun üstü yeni yatırımlarla girmek istiyoruz" "Kanada’da bir kişi güneş enerjisi yapmayı düşündüğünde elektrik mühendisi ona, 'Türk malı al, onlar en iyisidir' dedirtebilirsek görevimizi yapmış olacağız, hedefimiz bu"
YEREL HABERLER CW Enerji'nin hedefi, dünyada 'Made in Turkey' CW ...
Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü
YEREL HABERLER Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren ...
Alanya’ya ait yüz bin tarihi belge ALKÜ’de
YEREL HABERLER Alanya’ya ait yüz bin tarihi belge ALKÜ’de
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
YEREL HABERLER Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Başkan Böcek'in genel seyri iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in genel seyri iyiye gidiyor
Kuaför basıp ölümle tehdit eden eski sevgili, adli kontrolle serbest (2)
YEREL HABERLER Kuaför basıp ölümle tehdit eden eski sevgili, adli ...
Vali Ersin Yazıcı : “ Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız”
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı : “ Tarımda çeşitlilik sağlayarak ...
İnat etti, tel örgü çekti, iki yıl mahalleliyi canından bezdirdi Kazandığı dava sonrası 'Hakkımı alamadım' deyip yolu ter örgüyle çevirdi Yaklaşık 2 yıldır mahalleliye çile çektiren yok kaymakam talimatıyla açıldı Tel örgüler sökülüp kullanıma açılan yol bölge halkını sevince boğdu Evine tel örgülerin arasından ulaşan vatandaş rahat bir nefes aldı
YEREL HABERLER İnat etti, tel örgü çekti, iki yıl mahalleliyi ...
Antalya’nın Mobil Aşevi İzmir’de hizmete devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya’nın Mobil Aşevi İzmir’de hizmete devam ediyor
4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı
YEREL HABERLER 4 yeğenine cinsel istismardan tutuklandı
Golfmat Amatör Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Golfmat Amatör Golf Turnuvası başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X