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Öğretmen, Belaruslu dansçıyı döverek öldürmüş

DHA

Öğretmen, Belaruslu dansçıyı döverek öldürmüş


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Belaruslu dansçı Anastasiya Yazerskaya'yı (23) öldürüp cesedini Isparta yoluna gömdüğü belirlenince tutuklanan öğretmen Ahmet Oğuz Özgür (54) hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Genç kadının annesi Tanenıa Lıudmıla Petrovna'nın şikayetçi olduğu Özgür'ün, Anastasiya Yazerskaya'yı döverek öldürdüğü ortaya çıktı.
Antalya'da dansçı arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gün haber alamayan A.D., polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Ekipler, 15 aydır Türkiye'de bulunan kadının kaybolduğu 8 Mart gecesinden itibaren bölgedeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Kadının en son 8 Mart Pazar gecesi saat 22.15 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür, gözaltına alındı. Özgür, olayla ilgisi olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. Mobese görüntüsü gösterilince de suçunu itiraf etti.
CESEDİ GÖMÜLÜ BULUNDU
Ahmet Oğuz Özgür ifadesinde, 9 Mart Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki evinde uyandığında Anastasiya Yazerskaya'nın burnundan kan geldiğini gördüğünü, bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını, kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını anlattı. Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının cesedini önce Lara bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü, korktuğu ve beğenmediği için Isparta yolu üzerindeki boş bir araziye gömdüğünü anlatan Özgür'ün gösterdiği yerde Anastasiya Yazerskaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu. Adliyeye sevk edilen Ahmet Oğuz Özgür, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
'CESETTEN KURTULMAK İÇİN GÖMME PLANLARI'
Ahmet Oğuz Özgür hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür'ün öldürülen kadınla 1800 TL karşılığında cinsel ilişki için anlaştığı bildirildi. İddianamede olay şöyle anlatıldı:
"8 Mart akşamı şüpheli, maktulü alıp evine götürmüştür. Aralarında tartışma çıkmıştır. Maktulün vücudundaki darp izleri şüpheli tarafından meydana getirilmiştir. Darbedilen maktulün burnundan kan gelmeye başlamıştır. Şüpheli ifadesinde maktulü sabah kalktığında hareketsiz gördüğünü, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını, ağzından hava gelince de yaşadığı için umutlandığını ifade etmiştir. Ancak bir müddet sonra maktulün öldüğünü anlayınca cesetten kurtulmak için gömme planları yapmıştır. Bunun için kazma, kürek ve bağlamak için koli bandı satın almıştır. Maktulün ağzından hava çıktığını gören şüpheli 112'yi araması gerekirken, aramamıştır. Şüpheli eğitimli bir insan ve öğretmendir. Buna rağmen rahatsızlanan bayanı hastaneye götürmesi veya 112'yi araması gerekirken bunu yapmadığı gibi, maktulün kanlı yastığı ve çarşafı ile kendi kıyafetlerini dört ayrı poşete koyarak ortadan kaldırmıştır. Şüphelinin birbirleri ile çelişen ve olayı saptırmaya yönelik ifadeleri, telefon görüşme ve mesajları göz önüne alındığında, maktulün kasten şüpheli tarafından önce darbedildiği, burun kanaması ve temporal bölgedeki yaralanmanın bundan kaynaklandığı, dolayısıyla maktulü kasten öldürdüğü kanaat ve sonucuna varılmıştır."
Anastasiya Yazerskaya'nın annesi Tanenıa Lıudmıla Petrovna'nın şikayetçi olduğu davanın görülmesin önümüzdeki günlerde başlanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-11-07 08:18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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