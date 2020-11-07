Mevlid ve düğün öncesi köyün kadınları 800 yıllık taşın başında toplanıyor Atalarından kalan dibek taşında dövülen buğdayla yapılan yöresel yemekler davetlilere dağıtılıyor Antalya’da asırlık "dibekte buğday dövme" geleneği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevlid ve düğün öncesi köyün kadınları 800 yıllık taşın başında toplanıyor Atalarından kalan dibek taşında dövülen buğdayla yapılan yöresel yemekler davetlilere dağıtılıyor Antalya’da asırlık "dibekte buğday dövme" geleneği

İHA

Mevlid ve düğün öncesi köyün kadınları 800 yıllık taşın başında toplanıyor Atalarından kalan dibek taşında dövülen buğdayla yapılan yöresel yemekler davetlilere dağıtılıyor Antalya’da asırlık "dibekte buğday dövme" geleneği

Antalya’nın Akseki ilçesinde yüzlerce yıllık "dibekte buğday dövme" geleneği devam ediyor. Köylü kadınlar mevlid ve düğünlerde kullanacakları buğdayı atalarından kalan ve yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin edilen dibek taşında dövüp yemeklerde kullanıyor.
Hocaköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, dibek taşında tokmakla atalarından kalma yöntemle buğday döverek bir geleneği sürdürüyor. Mahalle sakinlerinden Şenay Zorlu, atalarından aldıkları geleneği yaşattıklarını ve gelecek nesillerin de kullanması için canlı tutmak istediklerini söyledi. Dibekte hazırlanan buğdayların, satın alınanlara göre damak tadına daha uygun olduğunu savunan Zorlu, fabrika ürünlerinin sağlık ve lezzet bakımından iyi olmadığını savundu.

Zorlu, şöyle konuştu:
"Dibek taşta bulgur yapmak emek ve zahmet ister. Ailem ve komşularla beraber yardımlaşarak, uzun uğraşlar sonucunda hazırladığımız bulgurun farklı bir tadı ve lezzeti ortaya çıkıyor. Dibek taşında hazırladığımız bulgurun tadı, bakkal ve marketlerde satılan fabrika ürünlerinden daha sağlıklı ve lezzetli" dedi
Mahalledeki dibek taşının atalarından kalan 800 yıllık olduğunu anlatan Zorlu, mahalle halkının tamamının bu taşı kullandığını belirtti. Dibek taşının aynı zamanda tarihi bir miras olduğunu ifade eden Zorlu, "Eski zamanlarda mahalle sakinleri düğünlerde mevlidlerde verdikleri yemeklerin buğdaylarını bu taşta döverdi. Bizde bu geleneğimizi halen sürdürüyoruz. Buğday sahibi olan komşu ve akrabalarımız bu taşta buğdayını dövdüğü gibi dışarıda yaşayan yakınlarına da gönderiyor” dedi.
Antalya’nın Akseki ilçesinde kadınlar 800 yıllık dibek taşında, tokmakla atalardan kalma buğday dövme geleneklerini asırlardır sürdürüyor. Akseki’nin Hocaköy Mahallesinde yaşayan kadınlar atalardan kalma 800 yıllık dibek taşında, tokmakla buğday dövme geleneklerini asırlardır sürdürüyor. Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan Şenay Zorlu, atalarından kalma bazı gelenekleri imkansızlıklara rağmen sürdürdüklerini söyledi.
Özellikle kışa hazırlık yaptıklarını anlatan Zorlu, Taşta yaklaşık 78 kilogram buğday dövdüklerini belirterek "Birkaç saat dövme işini gerçekleştiriyoruz. Bir mevlid okutmak için 2025 kilogram buğday döveriz. Yöreye özgü keşkek çorbası, aşure çorbasını buğdayı döverek yapıyoruz. Dibek taşında döverek yaptığımız yemeklerin lezzeti bu yöntemle artıyor" dedi.

İmece usulü yapılıyor.
Her sonbahar aylarında kadınların toplanıp imece usulü ile buğday dövdüklerini söyleyen Zorlu, "Köyümüzün kuruluşundan buyana buğday dövme geleneğimizi sürdürüyoruz. Dibeğin ne zaman konulduğunu bilen yok. Bu dibek köyümüz kurulduğunda konulmuş. Bu dibek Yaklaşık 700800 yıllıktır. Bu dibekte dövülen buğdayın ayrı bir lezzeti, tadı vardır. Buğdayı da kendimiz ekip dikiyoruz. Tarımla uğraşıyoruz. Onun için her şey doğaldır. Taş dibeğe döktüğümüz buğdayı saatlerce dövüyoruz. Dinlenerek, yardımlaşarak dövme işini gerçekleştiriyoruz. Bunun çorbasını ve keşkeğini yapıyoruz" diye konuştu
63 yaşındaki Hayriye Çelik de yardımlaşarak yaptıkları taş dibekte buğday dövme işleminin yüzyıllardır yapıldığını ifade ederek, "Buğdayı döverek kepeğini alıyoruz. Daha sonra sıcak suda yıkayıp kurutuyoruz. Kepeği alınmazsa lezzeti olmaz. Buğday dövme işi birkaç saat sürüyor. Komşularımızla birlikte imece usulü yardımlaşarak yapıyoruz. Mevlidlerde, aşurelerde, yemeklerde sürekli olarak yapıyoruz. Bunun keşkek ve çorbasını yapıyoruz" dedi.
Çelik, "Köydeki dibek taşının buraya ne zaman konulduğunu bilen yok. Bu taş tarihi bir taş ve yıllara meydan okuyor. Herkes düğünlerde mevlidlerde verdikleri yemeklerin, çorbalarının buğdaylarını bu taşta döver. Köyümüzün hepsi bu taşta buğdayını dövdüğü gibi dışarıda yaşayan akrabalarımıza ve çocuklarımıza da hediye olarak göndeririz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmen, Belaruslu dansçıyı döverek öldürmüş
YEREL HABERLER Öğretmen, Belaruslu dansçıyı döverek öldürmüş
Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi
YEREL HABERLER Felç olan 6 çocuk babası yardım istedi
Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı tüketicinin cebini yaktı
Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar
YEREL HABERLER Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye ...
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı
Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı Kaldırımdaki yayaya çarpan otomobil, ağacı da devirerek takla atıp alev aldı
YEREL HABERLER Önce kaldırımdaki yayaya sonra ağaca çarpan otomobil ...
Vali Yazıcı: “Ocak ayından bu yana 3 milyonun üzerinde misafir ağırladık” Kazakistan Büyükelçisinden Vali Yazıcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Ocak ayından bu yana 3 milyonun ...
Manavgat’ta orman yangını Orman yangınında 5 dönüm arazi zarar gördü
YEREL HABERLER Manavgat’ta orman yangını Orman yangınında 5 dönüm ...
Çavuşoğlu: ABD'de kim seçilirse seçilsin Türkiye olarak aynı anlayışla yaklaşacağız
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: ABD'de kim seçilirse seçilsin Türkiye ...
CW Enerji'den, pandemiye rağmen 165 milyon liralık fabrika yatırımı
YEREL HABERLER CW Enerji'den, pandemiye rağmen 165 milyon liralık ...
Kepez’den Kurtuluş Savaşı kahramanlarına vefa Kurtuluş Savaşı’nın kahraman isimleri, Kepez ilçesinde yaşayacak.
YEREL HABERLER Kepez’den Kurtuluş Savaşı kahramanlarına ...
İklim Değişikliği ve Tarım Webinar’ı düzenlendi
YEREL HABERLER İklim Değişikliği ve Tarım Webinar’ı düzenlendi
Antalya'da sahte para ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da sahte para ve uyuşturucu operasyonu
Büyükşehirden kavşak çalışması sebebiyle kapalı yol uyarısı
YEREL HABERLER Büyükşehirden kavşak çalışması sebebiyle kapalı yol ...
Antalya'da FETÖ/PDY firarisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da FETÖ/PDY firarisi 2 kişi yakalandı
CW Enerji'nin hedefi, dünyada 'Made in Turkey' CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan: "190 dünya ülkesine ihracat yapmayı hedefliyoruz" "Balkon güneş enerjisi sisteminin çok rağbet göreceğini düşünüyorum, 300 ile 700 dolar arasında maliyeti var, 7 yılda geri dönüşümü oluyor" "Yeni fabrikamız 165 milyona mal oldu, bu yılki ciromuz 450 milyon civarında, seneye ise 100 milyonun üstü yeni yatırımlarla girmek istiyoruz" "Kanada’da bir kişi güneş enerjisi yapmayı düşündüğünde elektrik mühendisi ona, 'Türk malı al, onlar en iyisidir' dedirtebilirsek görevimizi yapmış olacağız, hedefimiz bu"
YEREL HABERLER CW Enerji'nin hedefi, dünyada 'Made in Turkey' CW ...
Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü
YEREL HABERLER Antalya'ya gelip, çadırda kalan aile, işveren ...
Alanya’ya ait yüz bin tarihi belge ALKÜ’de
YEREL HABERLER Alanya’ya ait yüz bin tarihi belge ALKÜ’de
Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
YEREL HABERLER Arsa sahibinin kapattığı yol, 2 yıl sonra açıldı
Başkan Böcek'in genel seyri iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in genel seyri iyiye gidiyor
Kuaför basıp ölümle tehdit eden eski sevgili, adli kontrolle serbest (2)
YEREL HABERLER Kuaför basıp ölümle tehdit eden eski sevgili, adli ...
Vali Ersin Yazıcı : “ Tarımda çeşitlilik sağlayarak dünya pazarında yeni ürünlerle yer bulmalıyız”
YEREL HABERLER Vali Ersin Yazıcı : “ Tarımda çeşitlilik sağlayarak ...
İnat etti, tel örgü çekti, iki yıl mahalleliyi canından bezdirdi Kazandığı dava sonrası 'Hakkımı alamadım' deyip yolu ter örgüyle çevirdi Yaklaşık 2 yıldır mahalleliye çile çektiren yok kaymakam talimatıyla açıldı Tel örgüler sökülüp kullanıma açılan yol bölge halkını sevince boğdu Evine tel örgülerin arasından ulaşan vatandaş rahat bir nefes aldı
YEREL HABERLER İnat etti, tel örgü çekti, iki yıl mahalleliyi ...
Antalya’nın Mobil Aşevi İzmir’de hizmete devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya’nın Mobil Aşevi İzmir’de hizmete devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X