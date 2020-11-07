Sağlıklı sporun adresi Muratpaşa

Muratpaşa Belediyesi’nin diyetisyenleri, spor eğitmenleri, 55 mahallesinden gönülleri ve muhtarlarıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, parklar, pazar yerleri, spor tesisleri olmak üzere tam 22 noktada spor programını sürdürüyor. Covid19 salgını nedeniyle sadece yetişkinlere yönelik açılan spor programı, tenis, bisiklet, badminton, squash, pilatesaerobik ve yoga branşlarında gerçekleştiriliyor.
Antalya’nın doğa harikası falez bandında bulunan ASTUR Spor Kompleksinde salı ve perşembe günleri pilatesaerobik antrenmanlarına aksatmadan katılan Antalyalılar, sadece pilatesaerobik kursuna değil diğer branşlara da katılarak spor yapabiliyorlar
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.